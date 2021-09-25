السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابة تخصص في تقليد العملات المالية المزورة

حبس تشكيل عصابة
حبس تشكيل عصابة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة تجديد حبس تشكيل عصابة تخصص في تقليد وترويج العملات المالية بمنطقة الخليفة،  15 يوما على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حازم الدربي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، حال تواجدهم بمنطقة سوق الجمعة بدائرة القسم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها وأقروا بتحصلهم عليها من شخصين "لهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى "مقلد"، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات المالية المقلدة بالإشتراك مع شخصين آخرين تم استهدافهما وتم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة، وكمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين أيدوها واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين، وتم تخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهم على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

حبس تشكيل عصابي ترويج العملات المالية منطقة الخليفة النيابة العامة تحريات المباحث

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