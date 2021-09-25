السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

بليغ حمدى: «القرآن سر نجاح ألحانى.. وأحببت أمى فقط»

بليغ حمدى
بليغ حمدى

لم يشك الموسيقار الراحل بليغ حمدى فى موهبته بعد فشله فى كلية الحقوق وطرده من المعهد العالى للموسيقى، بل ذهب إلى شارع علوى، وبدأ يبحث عن فنان يغنى ألحانه.. حلم حينها أن يحصل على تذكرة لحضور حفل كوكب الشرق أم كلثوم، ولم يكن يعلم أن القدر سيربط اسميهما معًا يومًا ما.

فى أواخر الخمسينيات جاءت الفرصة، إذ بدأ العمل مع فرقة «ساعة لقلبك»، التى كانت تقدم برنامجًا أسبوعيًا شهيرًا آنذاك، وصنعت عددًا كبيرًا من نجوم الكوميديا. الفرقة ساعدته على التواصل مع المطربة فايدة كامل والتعاون معها، كأول فنان يؤدى لحنًا لـ«بليغ»، وقال «بليغ» لجريدة «الحياة»، إن سر نجاح ألحانه حفظه للقرآن الكريم «قرأته أكثر من ٤٠ مرة»، وأكد أن المرأة الوحيدة التى أحبها حتى النهاية كانت والدته فقط، لذا أوصى بأن يدفن إلى جوارها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الباز: الدولة في مرحلة بناء.. وضرائب اليوتيوبرز «تحقيق للعدالة»

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطرى» فى الغربية

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

الأهلي يهزم إنبي بصعوبة ويضرب موعدًا مع بيراميدز

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم

الرئاسة العراقية تعلن رفضها محاولات التطبيع مع إسرائيل