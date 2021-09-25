بليغ حمدى: «القرآن سر نجاح ألحانى.. وأحببت أمى فقط»

لم يشك الموسيقار الراحل بليغ حمدى فى موهبته بعد فشله فى كلية الحقوق وطرده من المعهد العالى للموسيقى، بل ذهب إلى شارع علوى، وبدأ يبحث عن فنان يغنى ألحانه.. حلم حينها أن يحصل على تذكرة لحضور حفل كوكب الشرق أم كلثوم، ولم يكن يعلم أن القدر سيربط اسميهما معًا يومًا ما.

فى أواخر الخمسينيات جاءت الفرصة، إذ بدأ العمل مع فرقة «ساعة لقلبك»، التى كانت تقدم برنامجًا أسبوعيًا شهيرًا آنذاك، وصنعت عددًا كبيرًا من نجوم الكوميديا. الفرقة ساعدته على التواصل مع المطربة فايدة كامل والتعاون معها، كأول فنان يؤدى لحنًا لـ«بليغ»، وقال «بليغ» لجريدة «الحياة»، إن سر نجاح ألحانه حفظه للقرآن الكريم «قرأته أكثر من ٤٠ مرة»، وأكد أن المرأة الوحيدة التى أحبها حتى النهاية كانت والدته فقط، لذا أوصى بأن يدفن إلى جوارها.