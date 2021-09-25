هل يمكن لالتهاب الكبد الوبائي أن ينتقل بالاتصال الجنسي؟

هناك عدة أنواع من التهاب الكبد فبعضها يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي وخاصة التهاب الكبد B، وفقًا لما ذكره موقع " emedicine health" الطبي.

التهاب الكبد هو عدوى والتهاب يصيب الكبد، فهناك عدة أنواع من التهاب الكبد المعدي تسببه فيروسات مختلفة، حيث يمكن لبعض أنواع التهاب الكبد، أن تنتقل عن طريق الإتصال الجنسي.

وتشمل الأنواع الفيروسية الثلاثة الرئيسية لالتهاب الكبد التهاب الكبد Aو B و C ، ففي السطور التالية سلط الأطباء الضوء على الأنواع الثلاثة.

«التهاب الكبد A»

هي عدوى قصيرة الأمد ويتعافى معظم المرضى دون علاج في غضون شهرين تقريبًا، حيث يمكن الوقاية منه بلقاح، حيث أشار الباحثون، أنه يمكن أن ينتقل فيروس التهاب الكبد A من خلال النشاط الجنسي مع شخص مصاب، وخاصة الأشخاص الذين يعيشون مع شخص مصاب أو يمارسون الجنس معه، أو حقن المخدرات.

«التهاب الكبد B»

هذا يمكن أن يسبب عدوى حادة أو مزمنة، حيث يتعافى معظم المرضى في غضون 6 أشهر ولكن يصاب بعض المرضى بعدوى طويلة الأمد يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد، حيث ينتقل التهاب الكبد B، بشكل أكثر شيوعًا من خلال الاتصال الجنسي وتعاطي المخدرات بالحقن.

«التهاب الكبد C»

يمكن أن يسبب هذا عدوى حادة أو مزمنة يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد وتندب شديد للكبد وزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد، وفي هذا النوع لا يوجد لقاح للوقاية منه.

ويمكن أن ينتقل التهاب الكبد الوبائي سي من خلال النشاط الجنسي ، على الرغم من أنه غير شائع، فالأشخاص المصابون بعدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، حيث يمارسون الجنس مع شركاء متعددين، ويمارسون الجنس الشرجي، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي.

ما هي أعراض التهاب الكبد؟

لا تظهر أي أعراض على العديد من المصابين بالتهاب الكبد عند الإصابة بالفيروس لأول مرة. عند ظهور أعراض التهاب الكبد A أو B أو C ، فإنها تشمل، التعب، اصفرار الجلد أو العينين، غثيان، حمى، التقيؤ، بول داكن اللون، فقدان الشهية، بالإضافة إلى ألم تحت الضلوع على الجانب الأيمن من البطن.