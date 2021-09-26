الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شهود عيان يروون تفاصيل سقوط أم وابنتيها من عقار بحلوان (فيديو)

شاهدة عيان
شاهدة عيان

واقعة مؤلمة شهدتها مدينة حلوان بعد سقوط طفلتين من الطابق السادس لتلحق بهم والدتهما وتلقي بنفسها في محاولة منها لإنقاذ فلذة أكبادها، لكنها فارقت الحياة ومعها الطفلتين الأولى رضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر والثانية 6 سنوات. 

قالت نهلة عزت، أحد جيران الأم، إن ظهر أمس فوجئت بصراخ عال وركض الكثيرين نحو العقار الذي شاهد الواقعة، لتخرج من منزلها وتشاهد الأم وطفلتيها ملقاة على الأرض وبجانبهم دماء كثيرة: "شوفتهم وهمه على الأرض وكان الدم مغرّق الدنيا"، وتواصل أن أحد الجيران أخذ الطفلة الصغيرة وذهب بها إلى المستشفي، لكن للأسف توفت بعد ساعة من نقلها.

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شاهدة عيان 

أضافت أن زوج الأم كان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ليفاجئ المصلين بشخص يدخل للإمام ويخبره بإنهاء الخطبة بسبب وجود “مصيبة كبيرة في الخارج”، وبالفعل أنهي الإمام الخطبة وأسرع الأهالي لانقاذ الأم وطفلتيها، لكن بعد سقوطها بدقائق كانت قد فارقت الحياة ومعها طفلتها.

في السياق، يقول مجدي سالم، أحد الجيران، إن والد الطفلتين كان يؤدي صلاة الجمعة معنا بالمسجد وبعد الانتهاء من الصلاة بطريقة سريعة أقدم على إنقاذ زوجته وابنته، لكنهما فارقوا الحياة، فصرخ بصوته: "يارب ارحمني وارحمهم، يارب سترك يااارب" وبعدها جاءت عربة الإسعاف وأخذوا الأم والطفلة إلي المستشفي وأتي بعدها رجال لأمن وقاموا بسؤال الأهالي و بدأوا في عملية التحريات.

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شاهد عيان 

وتلق غرفة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور بوجود متوفين فى إحدى المجاورات بمدينة 15 مايو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة ربة منزل وطفلتيها بهما كدمات وكسور متفرقة بجسدهما، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت تحريات المباحث الأولية حول واقعة سقوط سيدة وطفلتها من شقتهم بمنطقة 15 مايو، عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، لتأمر نيابة حلوان بالتصريح بدفن جثث المتوفيين. 

وانتقل فريق من نيابة حلوان لمناظرة جثث سيدة وطفلتيها، وتبين أن الوفاة نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف داخلى نتيجة ارتطام جثثهن على الأرض، وكشف التحقيقات أن اختلال التوازن سبب سقوط الطفلتين والدتهما.

حلوان الدتهم وتلقي نفسها طفلتيها رضيعة الطابق السادس

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