السبت 25 سبتمبر 2021
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سياسي

«إرادة جيل»: ملف حقوق الإنسان في مصر قضية مجتمعية

اجتماع تحالف الأحزاب
اجتماع تحالف الأحزاب المصرية

أكد الكاتب الصحفي محمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الإعلامى لتحالف الأحزاب المصرية، أن ملف حقوق الإنسان يعد قضية مجتمعية وليست حكومية لابد أن يكون هناك دور للأحزاب المصرية وتحالف الأحزاب في توعية المجتمع الدولي بهذا الملف ومواجهة المنظمات الخارجية التى تسيء لمصر .


وقال نفادي خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام التحالف لمناقشة دور الأحزاب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مساء اليوم بحضور رؤساء الأحزاب المصرية أن دور التحالف نابع من إرادة مصرية لمخاطبة الداخل والخارج وتصحيح الصورة كاملة عن الوضع في مصر.

 
كما اقترح نفادي خلال الاجتماع مخاطبة أعضاء تحالف الأحزاب المصرية لوزير الداخلية لقيام وفد من رؤساء الأحزاب وأعضاء التحالف لزيارة السجون المصرية ، ومخاطبة د ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات لعقد اجتماع ولقاء مع المراسلين الأجانب في مصر لطرح كافة الأمور فيما يخص ملف حقوق الإنسان وتصحيح الصورة المغلوطة التى تصدرها المنظمات الخارجية بالإضافة إلى إنشاء منصة وخط ساخن لحقوق الإنسان لتلقي وإرسال الشكوى الخاصة بحقوق الإنسان.


كما اقترح نفادي مخاطبة وزير التربية والتعليم لتدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس وتدريس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالجامعات المصرية.

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