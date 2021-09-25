جمهور هبة مجدي ومحمد محسن يحتفل بمولودهما الثاني: بورك لكما في الموهوب

حالة من السعادة سيطرت على روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، واحتفل الجمهور الفنانة هبة مجدي والفنان محمد محسن، بعد أن رزقهما الله بمولود وأسموه موسى.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع منشور الفنان محمد محسن، زوج الفنانة هبة مجدي، وكتبت نجاة إبراهيم، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "اللهم بارك الف مبررووك يتربي في عزكم وربنا يجعلهم ذريه صالحه 💕"، وقرر حساب يحمل اسم رضوى علاء الاحتفال بطريقتها الخاصة، فعلقت قائلًة: "انا بعشق الكابل ده، بعيد عن اي دوشة وتريندات ملهاش لازمة وتلقيح سواء كعلاقة او كأشخاص، علاقة نضيفة اوي، ربنا يباركلهم في المولود ويفرحهم بيه يارب".

وهنأ أحمد كامل، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كلٍ من الفنان محمد محسن، والفنانة هبة مجدي، فكتب: "بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورُزقت برّه وبلغ أشُدّه"، وعلى الطريقة نفسها هنأت نانسي سيد من روّاد العالم الافتراضي قائلًة: "بورك لكما في الموهوب وشكرتم الواهب ورزقتم بره وبلغ أشده ألف مبروك يا أحلي كابل ويتربي في عزكم ويجعله ذرية صالحة بارة بكم".

مولود جديد للفنانة هبة مجدي

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنئة الفنانة هبة مجدي، على طفلها الجديد، الذي أطلقت عليه اسم «موسى»، ليكون طفلها الثاني بعد ابنتها «دهب».

ونشرت هبة مجدي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها أمام غرفتها في المستشفى، مُعلقة عليها بقولها: “الحمد لله حمداً كثيرًا.. موسى محمد محسن.. يارب احفظه وبارك فيه واحفظ أولادكم جميعا.. 20 سبتمبر 2021”.

وكانت الفنانة هبة مجدي، قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «موسى»، حيث جسدت شخصية شقيقة الفنان محمد رمضان، وابنة عارفة عبد الرسول.

مسلسل موسى، تدور أحداثه في قرية مصاغة بسوهاج عام 1942، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسؤولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.