وزير الخارجية السورى: أثبتنا القدرة على إحباط المؤامرات ضدنا

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل المقداد: أن بلاده أثبتت أنها قادرة على إحباط المؤامرات ضدها، مُرحبًا بأي تواصل مع الدول الغربية.

وقال المقداد- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية اليوم السبت: "نتواصل مع الكثير من الدول الغربية، لكن بطريقة خجولة حتى الآن، ولا نريد الإفصاح عنها، خاصة أن الضغوط الغربية الأخرى ستتواصل ضد هذه الدول".

جدير بالذكر أنه أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن الولايات المتحدة ملزمة بسحب قواتها من بلاده، وإلا سينتهي بها الأمر كما حدث لها في أفغانستان.

وقال المقداد إن "وجود القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني، وعليهم المغادرة في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "إذا لم يفعلوا ذلك سوف ينتهي بهم الأمر كما هو الحال في أفغانستان أو أي بلد آخر".

وكان المقداد ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكدا خلال لقائهما في نيويورك ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، والاستمرار في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل، ورفع القيود القسرية أحادية الجانب عن سوريا.

قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد: إن سلطات بلاده تطالب تركيا بسحب قواتها فورًا من أراضي محافظات سوريا الشمالية.

وأضاف، في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "أعتقد أن على تركيا سحب قواتها على الفور، وعلى المجتمع الدولي بدوره أن يدعم جهود سوريا لتحرير الأراضي التي احتلتها في شمال البلاد".

ووفقًا لوزير الخارجية السورية، فإن السبب الرئيسي للتصعيد الأخير في محافظة إدلب هو "الاحتلال التركي، والدعم الذي تقدمه أنقرة للجماعات الإرهابية على الأرض".

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن أشار في أغسطس المنصرم إلى تدهور الوضع الأمني ​​وتفاقم النزاع المسلح في بعض مناطق سوريا، خاصة في محافظة إدلب.