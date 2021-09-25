السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحالف الأحزاب المصرية يقف دقيقة حدادًا على روح المشير طنطاوى

اجتماع تحالف الاحزاب
اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

وقف أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 40 حزبا سياسيا خلال اجتماع التحالف مساء اليوم بمقر حزب إرادة جيل دقيقة حدادا على روح المشير محمد حسين طنطاوي وقراءة الفاتحة على روح المشير.

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 

كان قد بدأ منذ قليل اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، برئاسة النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ أمين عام التحالف، لمناقشة دور الأحزاب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 

وقال كمال حسانين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم التحالف، إن الاجتماع يأتى بناء على دعوة من المحاسب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام التحالف، لمناقشة وبحث آليات دور أحزاب التحالف فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم ١١سبتمبر.

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 

يتضمن جدول الاجتماع توجيه رسالة شكر من المجلس الرئاسى للتحالف للرئيس عبدالفتاح السيسى على إطلاق هذه الاستراتيجة وبحث مقترحات رؤساء الأحزاب بشأن دور التحالف لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 

كما يبحث الاجتماع آلية التواصل مع وزارة الصحة لتنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا بمقار الأحزاب وبحث الاحتفال بالذكرى ٥٨لنصر أكتوبر ودراسة تنظيم أنشطة رياضية بين شباب أحزاب التحالف.

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 
اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 
اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 
اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 
حقوق الانسان استراتيجية فيروس كورونا المشير طنطاوي مجلس الشيوخ تحالف الاحزاب حزب إرادة جيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحالف الأحزاب المصرية المشير محمد حسين طنطاوي

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