السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

داعية: «ليه حلاوة المولد بدعة وكنافة رمضان مش بدعة»؟

الداعية أحمد الطلحى
الداعية أحمد الطلحى

تساءل الداعية الليبى الشيخ أحمد الطلحى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك: "ممكن سؤال للحلوين  اللي بيحرموا الاحتفال بالمولد النبوى ومحرمين علينا كل حاجة هو ليه كحك العيد بدعة وحلاوة المولد بدعة، والكنافة بالمانجو والنوتيلا في رمضان قشطة عادي مش بدعة؟

وتابع الطلحى: اشمعنا؟، قولت أسالكم قبل ماتبدأ موجة كل سنة، وهى أن المولد بدعة وعروسة المولد بدعة وعصيدة المولد بدعة، وهل ده دايت شرعي ولا أنا مش واخد بالي ولا دي جماعة جديدة اعداء للسكر والحلويات. 

واعتادت التيارات المتشددة كل عام تحريم الاحتفال بالمولد النبوى الذى اعتاد جموع المسلمين الاحتفال به، حيث سيتم الإحتفال بالمولد النبوى هذا العام يوم 18 و19 من شهر أكتوبر المقبل، ويتم توزيع الحلوى على المواطنين فى هذه الذكرى العطرة، حيث تعتبر الحلوى من مظاهر الفرحة عند جموع الشعب المصرى .  

والداعية أحمد الطلحى هو أحمد ابن فوزي بن خليفة الطلحي يرجع نسبه للإمام الحسن المثنى بن الإمام الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسيّدة فاطمة الزهراء بنت سيّدنا محمّد خاتم النبيين، وهو ليبي الجنسية، جاء إلى مصر بعد الثورة على نظام القذافى ليمكث بها وينشر أفكاره الدينية التى تدعو الى الزهد والتقشف والوسطية. 

ويمتلك الطلحى مسيرة علمية كبيرة، حيث عيّن إمام وخطيب ومحفظ بجامع سيّدنا الزبير بن العوام – البيضاء - ليبيا، ثم إمام وخطيب وواعظ ومحفظ بجامع النور - بنغازي -  ليبيا ، ثم مأذون شرعي بمحكمة الحزام الأخضر الشرعية -  بنغازي، ثم مدير مركز النور لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية - بنغازي – ليبيا، ثم محاضر زائر بدوائر الأوقاف ومساجد ليبيا ، ثم واعظ بمجموعة من المؤسسات الإصلاحية.

الداعية أحمد الطلحى رافضي الاحتفال المولد النبوي

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