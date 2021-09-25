السبت 25 سبتمبر 2021
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عالم

السودان: إنهاء عمل موظفين بالسلطة القضائية وهيئة الطرق بالخرطوم

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، اليوم السبت، عن إنهاء خدمة بعض العاملين بالسلطة القضائية وكذلك إنهاء خدمة بعض العاملين بهيئة الطرق والجسور في ولاية الخرطوم.

وقال مسئول في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من الخرطوم، إنه لا بد من إشراك المدنيين في لجان التحقيق بشأن محاولة الانقلاب الأخيرة.

وشددت لجنة إزالة التمكين وتفكك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، على أنه لا توجد دولة بدون قوات مسلحة وجيش موحد وتعمل مؤسسات الدولة معًا لحماية البلاد.

وأضافت اللجنة: "لا نعادي المؤسسات الأمنية والعسكرية، ونريد إعادة هيكلتها لوجود بعض فلول النظام السابق داخلها".

وشددت لجنة تفكيك نظام الرئيس المخلوع على أن سلطة التمييز والقمع ولت ولن تعود، ومهمة اللجنة تمهيد الطريق للتحول الديمقراطي المدني.

ونوهت لجنة إزالة التمكين بأن المجتمع الدولي أشاد بعمليات التفكيك داخل مؤسسات السودان، ولا يمكن التحول للديمقراطية إلا بتدابير من هذا النوع.

تحذيرات من استمرار غلق الطرق

وكان وزير الطاقة والنفط السوداني، المهندس جادين على عبيد، أعرب عن أمله في أن يتم رفع حالة الإغلاق الراهن لشرق السودان خلال مدة أقصاها أسبوع من اليوم، لتفادي خسائر وأضرار بالغة.

وناشد عبيد، في بيان صحفي اليوم السبت، أهل شرق السودان الوصول إلى حلول عاجلة لتجنب السودان الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية، لافتًا إلى أن خط أنابيب واردات المنتجات البترولية توقف عن العمل بصورة كاملة بسبب الإغلاق.

وأوضح أن محطات الضخ توقفت، مما يعني توقف واردات المنتجات البترولية، لافتًا إلى أنه يوجد مخزون يكفي حاجة السودان لمدة لا تتجاوز عشرة أيام فقط، بالإضافة إلى استمرار الإنتاج في مصفاة الخرطوم بصورة طبيعية.

وأكد أن خط الأنابيب الذي يعمل على تصدير بترول دولة جنوب السودان، ومد محطة للكهرباء بالخام، وأيضًا مد مصفاة الخرطوم بالخام بصورة جزئية، ما زال مستمرًا في الإمداد بصورة طبيعية، إلا أن توقف التصدير بسبب منع إحدى البواخر من نقل الخام أدى إلى تخزينه في المستودعات الرئيسية بميناء "بشائر" (في بورتسودان بشرق السودان).

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