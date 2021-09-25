السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحد محاور الجمهورية الجديدة

اجتماع تحالف الاحزاب
اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

أكد النائب تسير مطر عضو مجلس الشيوخ أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعد أحد المحاور الرئيسية ومن متطلبات الجمهورية الجديدة .

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 

وقال مطر إن التحالف سيلعب دورا هاما خلال الفترة القادمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أن الإنسان المصري هو الهدف والوسيلة وأن حرية الإنسان المصري وكرامته من الحقوق الدستورية التى لا يمكن المساس بها.

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 

وأكد مطر خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية مساء اليوم، أن تحالف الأحزاب سيتصدى لكافة للهجمات الشرسة للمنظمات الخارجية التى تسيء لمصر فيما يخص حقوق الإنسان.

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 

جاء ذلك خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، الذي يأتى بناء على دعوة من المحاسب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام التحالف لمناقشة وبحث آليات دور أحزاب التحالف فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم ١١ سبتمبر.

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 

ويتضمن جدول الاجتماع توجيه رسالة شكر من المجلس الرئاسى للتحالف للرئيس عبدالفتاح السيسى على إطلاق هذه الاستراتيجية وبحث مقترحات رؤساء الأحزاب بشأن دور التحالف لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 

كما يبحث الاجتماع آلية التواصل مع وزارة الصحة لتنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا بمقار الأحزاب وبحث الاحتفال بالذكرى ٥٨ لنصر أكتوبر ودراسة تنظيم أنشطة رياضية بين شباب أحزاب التحالف.

اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 
اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 
اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 
اجتماع تحالف الاحزاب المصرية 
وزارة الصحة حملات حقوق الانسان فيروس كورونا مجلس الشيوخ الأحزاب المصرية تحالف الاحزاب عضو مجلس الشيوخ حزب إرادة جيل النائب تيسير مطر الوطنية لحقوق الانسان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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