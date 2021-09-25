مدير «تطوير المناهج» تشرح الشخصيات الرئيسية فى مناهج «الرابع الابتدائى»

قالت الدكتورة نوال شلبي، مديرة مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن الشخصيات الرئيسية في مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديد تمثل نسيج المجتمع المصري.

وذكرت، خلال منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المواقف والأحداث والتفاعل بين الشخصيات تتوالى دون إشارة أو توجيه مباشر، ما يرسخ في المتعلم الفكرة المستهدفة نفسها بأن التنوع هو الأصل في المجتمعات.

وأوضحت نوال شلبي أن لكل منا دوره ومسئولياته ولنا الحقوق نفسها وهذه هي المواطنة، مختتمة حديثها قائلة: «تمنياتي بعام مثمر» .

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم 133 بتاريخ 21- 9 - 2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021-2022.

وحدد القرار الوزاري، المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات)، والمواد هى: (اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية"، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو)، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أنه فيما يخص كراسة الخط العربي تطبع للعام الدراسي 2021/2022 كما هي دون تغيير.

وحول نظام التقييم وأدواته، أكد القرار الوزاري على أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلي ١٠٠)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

وتابع: أن أدوات التقييم ستكون عن طريق: 1- الاختبارات 2- المهام الأدائية 3- المواظبة على الحضور 4- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر 5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.