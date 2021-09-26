على طريقة مونيكا بيلوتشي.. كيف يمكن قص غرة ملائمة؟

غرة الشعر تجدد شبابك بشكل لا شك فيه أنها تخفي خيوط التجاعيد الرقيقة في الجبهة خاصة لدي السيدات الأكبر سنًا، كما أنها تعطي امتلاء وهمي لشفتيك فتبدو أكثر امتلاءً، ويفضل اللجوء للقيام بالغرة المربعة حيث إنها سهلة في القيام بها، حتى في المنزل، كما أن شعبيتها لم تتوقف أبدًا على مر السنين على الرغم من تغير قواعد الموضة والجمال.

ممثلات يفضلن القيام بالغرة

ظهرت الممثلة مارجوت روبي علي غلاف مجلة فوج البريطانية مع غرة بدت رائعة على الممثلة (31 عامًا)، وتعد الفنانة مونيكا بيلوتشي نموذجًا آخر للممثلات الأكبر سنًا منها اللواتي يفضلن القيام بعمل الغرة وفقًا لموقع style.



الغرة تخفي عيوب الجبهة

بمجرد قص شعر غرة ملائمة لا تحتاج بعض النساء وضع البوتوكس على جبهتهن لغخفاء بعض التجاعيد الصغيرة.

تؤثر الغرة على باقي شكل وجهك أيضًا سواء الحاجبين أو الخدين أو خط الفك، ستبرز الغرة عظام الخد والفك، ويمكن أن تجعل عينيك تبدو أكبر، فالطريقة التي يتم قص الجبهة بها لها تأثير على شكل الوجه.

الطريقة المفضلة لقص الغرة

أثناء القيام بقص الشعر يفضل أن يكون مركز حافة الغرة أقصر من عظمة الأنف لكي يتم إبراز عظمة الوجنتين الخاصة بك، ولا تقلقي من طول الشعر ستنمو الغره المربعة على حاجبيك مباشرة وتغطيها بشكل أسرع.

وإذا كنتي ممن يفضلن استخدام الصبغات من المهم أيضًا اختيار لون شعر ملائم ويفضل أن تكون خطوط الشعر الخاصة بالغرة افتح قليلا من باقي خصلات الشعر.



طريقة تجفيف الغرة

قومي باستخدام مجفف الشعر أولاً إلى اليسار، ثم إلى اليمين مع إبقائه بالقرب من الجبهة.

الحفاظ على جمال الغرة

يفضل استخدام الشامبو الجاف، للحفاظ علي جمال الغرة وخصلات الشعر الجانبية، وينصح بتجديد شكل الغرة والقيام بقص الشعر كل 6 أسابيع حيث يساعد هذا على التخلص من الأطراف المتقصفة ويمنع الشعر من التكسر.