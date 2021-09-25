السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاقة «الستات مايعرفوش يكدبوا».. هبة الأباصيرى: أتمنى أن أكون على قدر المسئولية

هبة الأباصيري
هبة الأباصيري

قالت الإعلامية هبة الأباصيرى، فى أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، إن لها الشرف فى أن تكون جزءًا من ذلك البرنامج، بجانب الإعلاميتين منى عبدالغنى، وإيمان عز الدين، مؤكدة أنها تعلم أن لديها مسئولية كبيرة فى تقديم ذلك البرنامج، وتتمنى أن تكون على قدر تلك المسئولية. 

ورحبت بمشاهدى البرنامج، قائلة: "شريحة كبيرة ليست فقط على مستوى مصر، ولكن على مستوى العالم العربي كله، وذلك لأن البرنامج أحد أهم البرامج المهتمة بشئون الأسرة والمرأة والرجل والطفل على مستوى العالم العربى، وإنهم سيعملون على الأقل أن تكون فى كل حلقة معلومة أو أي شيء يفيد المشاهد والمتابع للبرنامج".

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطرى» فى الغربية

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

محمد صلاح يسجل الهدف 100 بقميص ليفربول (فيديو)

مدير «تطوير المناهج» تشرح الشخصيات الرئيسية فى مناهج «الرابع الابتدائى»

خالد الغندور: جروس مديرًا فنيًا للأهلي خلفًا لموسيماني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم

الرئاسة العراقية تعلن رفضها محاولات التطبيع مع إسرائيل

الحكومة العراقية: طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا