انطلاقة «الستات مايعرفوش يكدبوا».. هبة الأباصيرى: أتمنى أن أكون على قدر المسئولية

قالت الإعلامية هبة الأباصيرى، فى أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، إن لها الشرف فى أن تكون جزءًا من ذلك البرنامج، بجانب الإعلاميتين منى عبدالغنى، وإيمان عز الدين، مؤكدة أنها تعلم أن لديها مسئولية كبيرة فى تقديم ذلك البرنامج، وتتمنى أن تكون على قدر تلك المسئولية.



ورحبت بمشاهدى البرنامج، قائلة: "شريحة كبيرة ليست فقط على مستوى مصر، ولكن على مستوى العالم العربي كله، وذلك لأن البرنامج أحد أهم البرامج المهتمة بشئون الأسرة والمرأة والرجل والطفل على مستوى العالم العربى، وإنهم سيعملون على الأقل أن تكون فى كل حلقة معلومة أو أي شيء يفيد المشاهد والمتابع للبرنامج".