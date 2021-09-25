السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الأمن العام» يكشف لغز مقتل بائع عسل داخل قطار بالمنوفية

جثة
جثة

نجح قطاع الأمن العام في كشف لغز مقتل بائع عسل على يد مجهول، داخل قطار، وتبين أن المتهم هو شقيق المجني عليه وتمكنت قوات الشرطة، من إلقاء القبض على المتهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بسرعة ضبط مرتكبى الجرائم. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا بقيام أحد مستقلي قطار «الإسكندرية - القاهرة»، بإطلاق عيار ناري تجاه حاصل علي دبلوم «بائع عسل»، ومقيم بدائرة مركز السادات بالمنوفية، مما أدي لمقتله داخل القطار، عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية، وعقب ذلك قام مُطلق العيار الناري بالقفز خارج القطار ولاذ بالهرب. 

وكشفت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء علاءالدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه «كهربائي مقيم دائرة مركز السادات». 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وتم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، لخلافات مالية بينهما وسابقة تهديد المجني عليه له بالقتل، وأرشد عن السلاح المستخدم «طبنجة».

مقتل بائع عسل قطار الإسكندرية - القاهرة أمن المنوفية محطة كفر داود العيار الناري

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