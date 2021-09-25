السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى الشروق

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق بمعاقبة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه ومقاومة رجال الشرطة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بمدينة الشروق بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني ومعتصم أحمد برديس، وأمانة سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

وكشف أمر الإحالة  عن أن المتهمين "حسن.ا"، سائق، و"محمود.ح"، مندوب مبيعات، و"إسماعيل.ي"، سائق، سرقوا المبلغ المالى والهاتف المحمول والمتعلقات المبينة وصفاً وقيمة، والمملوكة للمجنى عليه بالطريق العام وبالإكراه الواقع على المجنى عليه باستعمال السلاح، بأن اصطحبوه داخل حافلة نقل ركاب بقيادة المتهم الأول بزعم توصيله، وأشهر المتهم الثانى فى وجهه "سلاحا أبيض - سنجة" وتعدى عليه بالضرب فى رأسه، فبثوا الرعب فى نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وفروا هاربين، وقد أحدث المتهمين بالمجموعات عليه الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى.

السجن المشدد 7 سنوات سرقة مواطن قاومة السلطات الشروق محكمة جنايات القاهرة

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