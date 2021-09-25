دراسة: الأشخاص المضحكين أذكى من أي شخص آخر

يعتبر الضحك والدعابة من الأمور الهامة التي تساهم بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية، بالإضافة إلى تقليل نسب التوتر والقلق، خاصة بين العاملين الذين يتعرضون لضغوط كبيرة.

وربط عدد من الباحثين بين الضحك ومعدل الذكاء، فكونك مضحكًا وقادرًا على تقدير الدعابة هي علامات على ذكاء أعلى مقارنة بالآخرين.

في الدراسة التي أجراها الباحثين جيل وجيفري ميل، من جامعة نيو مكسيكو، درس مجموعة من طلاب الجامعات وطلب منهم أداء مهمة فكاهية من خلال إنشاء ملفات تعريف مختلفة للأشخاص بناءً على بعض المعلومات الأساسية، وفقًا لما ذكره موقع "your tango".

وخلال الدراسة قام المشاركون بمشاهدة عدد من الفيديوهات المضحكة وبعد ذلك طُلب منهم إكمال اختبارات الذكاء العام، من خلال الإجابة على الاختبارات.

نتائج الدراسة تؤكد.. «الضحك دليل قوي على مدى الذكاء»

ووجد الباحثون أن الذكاء العام كان مؤشرًا قويًا على الفكاهة، بغض النظر عن المتغيرات الأخرى، حيث خلص الباحثون إلى أن الفكاهة هي علامة على القدرة المعرفية والذكاء الشديد.

في دراسة أخرى أجراها عدد الباحثون من جامعة "Becknell" ، حيث درس الباحثون ثلاثة متغيرات للمشاركين، وهي الإبداع والذكاء وروح الدعابة سواء كنت منفردًا أو مع أحد الأصدقاء.

ووجد الباحثون، أنه في حين أن الإبداع والذكاء كانا مستقلين عن بعضهما البعض، فإن الفكاهة مرتبطة بكل من الإبداع والذكاء.

كما كشف الباحثون، أن الضحك والمرح يساعد على زيادة الأكسجين الذي يصل إلى الرئتين، وينشط الدورة الدموية، الأمر الذي يساهم في تقليل نسب الإجهاد، حيث يساعد علي دفع الدم في الشرايين، فيتوالد إحساس بدفء الأطراف، الأمر الذي يساهم في تحسين الحالة المزاجية والنفسية، لذا ينصح الخبراء بضرورة تخصيص وقت لمشاهدة فيلم كوميدى، أو الضحك مع الأصدقاء.