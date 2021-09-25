السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

هاريس: صور الضباط على ظهور الخيول يطاردون الهايتيين تذكرنا بأوقات العبودية

كامالا هاريس
كامالا هاريس

أدانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، تصرفات عناصر حرس الحدود الذين كانوا يمتطون ظهور الخيل لصد تدفق المهاجرين الهايتيين، معلقة بأن الحادث يعيد إلى الأذهان "أوقات العبودية".

وعلقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس- في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية- على الصور المتداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، "أعادت الصور إلى ذاكرتها التكتيكات المستخدمة ضد السكان الأصليين في بلدنا وأيضا التي تم استخدامها ضد الأمريكيين من أصل أفريقي أثناء أوقات العبودية ".

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، "لا ينبغي معاملة البشر بهذه الطريقة"، في إشارة إلى الصور ومقاطع الفيديو لعملاء حرس الحدود وهم يطاردون المهاجرين ويحتجزونهم وهم على ظهور الخيول.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت هاريس إنها كانت "منزعجة للغاية" من الطريقة التي عومل بها المهاجرون الهايتيون، وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، "أنا أؤيد تمامًا ما يحدث الآن من تحقيق شامل في ما يجري هناك، لكن لا ينبغي أبدًا معاملة البشر بهذه الطريقة، وأنا منزعجة للغاية بشأن ذلك".

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية- الثلاثاء الماضي- فتح تحقيق في معاملة وكلاء الجمارك وحماية الحدود للمهاجرين الهايتيين بعد ازدياد حالة الغضب في الشارع الأمريكي من مقاطع الفيديو والصور التي نشرت. 

وأعلنت إدارة بايدن أيضًا أول أمس الخميس أنها علقت مؤقتًا استخدام دوريات الخيول في ديل ريو، تكساس.

وفي سياق متصل، حث زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على وقف ترحيل المهاجرين الهايتيين على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحجة أن قرار إعادتهم إلى بورت أو برنس "يتحدى الحس السليم".

وقال شومر في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية " : قيل لي إن هناك أربع رحلات جوية مقررة لترحيل طالبي اللجوء هؤلاء إلى دولة لا يمكنها استقبالهم، مثل هذا القرار يتحدى المنطق، كما أنه يتحدى الآداب العامة".

نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس المهاجرين الهايتيين الأمريكيين

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