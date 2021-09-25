رسميًا.. جامعة الأقصر تعلن بدء الدراسة في كلية الطب بنظام التحويل

أعلن د. محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الاقصر، السبت، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الأقصر بنظام التحويل.

أضاف رئيس الجامعة أن الموافقة صدرت عقب زيارة اللجنة الثلاثية ولجنة قطاع العلوم الطبية والوقوف على تقييم الإمكانات المادية والبشرية بالكلية لإمكانية بدء الدراسة بها هذا العام.

وتابع أن اللجنة الثلاثية تفقدت مبنى كلية الطب بالجامعة بمدينة طيبة ليكون مقرًا لكلية الطب البشرى، والمقام على مساحة 13 ألف متر مربع ويضم مدرجات وقاعات التدريس، إضافة إلى فصول دراسية ومكاتب للعميد والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومكاتب للإداريين ومعامل لقسم التشريح الآدمي ومعمل الفسيولوجي والهستولوجي والطفيليات والميكروبيولوجي والباثولوجي والفارماكولوجي والطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمكتبة، ومركزًا للاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى مباني للرعاية الطبية والخدمات ومسجد وكافيتريا ومسطحات خضراء وجراج للسيارات خدمة العملية التعليمية بكلية الطب.

أشار محجوب إلى أن اللجنة خلال زيارتها، تفقدت مستشفى الكرنك الدولى وكذلك الأرض المخصصة بمساحة ٥ أفدنة لإقامة مستشفى للجامعة بمدينة طيبة لتقييم الإمكانات المادية والبشرية والتى كانت مؤهلة لبدء الدراسة بكلية الطب هذا العام لتقديم الخدمة الطبية لأبناء الأقصر فى مختلف التخصصات، من خلال دعم كليات الطب بقطاع صعيد مصر أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي وانتداب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لبدء الدراسة في الكلية، بجانب توقيع بروتوكول تعاون لتدريب طلاب "طب الأقصر" بمستشفى الكرنك الدولى، وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الجامعة حتى صدرت الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة الاقصر.

من جهة أخرى، أعلن رئيس جامعة الأقصر عن أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة ومقرها بكليات الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة والسياحة والفنادق استقبلت طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة دور ثانٍ بحد أدنى 205 درجة بنسبة 50% لجميع الشعب العلمية والأدبية والطلاب المتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى الإثنين 27 من الشهر نفسه.

أضاف رئيس الجامعة أن معامل التنسيق الإلكتروني تقدم أوجه الدعم الفني للطلاب من خلال مجموعة من المختصين من مركز المعلومات وإدارة شئون الطلاب لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح على موقع التنسيق الإلكتروني.