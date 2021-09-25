انطلاقة «الستات مايعرفوش يكدبوا» الجديدة.. رسالة من منى عبدالغنى إلى مفيدة وسهير

وجهت الفنانة والمذيعة منى عبدالغني، رسالة إلى زميلتيها الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة، بعد تركهما برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا".

وفي أول حلقة للبرنامج في شكله الجديد بعد انضمام الإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، تحدثت منى عبدالغني في مقدمتها عن مفيدة شيحة وسهير جودة ودورهما في نجاح البرنامج طوال 10 سنوات.

وقالت منى عبدالغني: "النجاح تراكمي وبيحتاج عمل شاق طول الوقت وجهد علشان تفضل في نجاح طول 10 سنين، علشان كده ببدأ الحلقة النهاردة بالشكر والامتنان للصحفية الكبيرة الأستاذة سهير جودة المثقفة الرائعة بشكرها على الجهد اللي عملته علشان البرنامج وبتمنالها النجاح في أي حتة تكون فيها".

وأضافت: "بمسي كمان على أختي وحبيبتي الجميلة خفيفة الظل مفيدة شيحة اللي هتوحشني، لكن متأكدة أن مفيدة بكل خطواتها اللي نجحت بيها في الستات ما يعرفوش يكدبوا هتتألق في أي مكان آخر، بحييكم وهتوحشوني".