انطلاقة جديدة لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»

شهد برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» انطلاقة جديدة، السبت، على قناة «CBC».

ويقدم البرنامج في ثوبه الجديد الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص الأسرة والمرأة والقضايا الاجتماعية، كما يستضيف العديد من الضيوف خلال حلقاته في كافة المجالات.

يذاع «الستات مايعرفوش يكدبوا» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

يذكر أن الإعلامية مفيدة شيحة كانت قد أعلنت مؤخرًا انسحابها من البرنامج الذي ارتبط بها وبزميلتيها سهير جودة ومنى عبدالغني دون إبداء أسباب، وأعقب ذلك بساعات إعلان الإعلامية سهير جودة عن انسحابها هي الأخرى من تقديمه، لتتبقى الفنانة منى عبدالغني من الطاقم القديم لتقديم البرنامج مع الإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين.