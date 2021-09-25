السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطري» في الغربية

جثة
جثة

شهدت قرية الفرستق، التابعة لمركز بسيون بالغربية واقعة مؤسفة عندما توفت طفلة إثر تلقيها حقنة بالخطأ من أحد الصيادلة، وسط حالة من السخط والغضب بين أهالى القرية. 

وتوفيت منار. ع. م. ا، 4 سنوات، إثر إعطائها حقنة بطريق الخطأ أعطاها لها صيدلي غير متخصص بأحد صيدليات قرية الفرستق بدائرة مركز بسيون بالغربية، وتم التحفظ على الصيدلي وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء ياسر عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة بسيون بوفاة «منار.ع.م.ا» 4 سنوات مقيمة بقرية الفرستق بدائرة المركز داخل مستشفى المنشاوى العام بطنطا.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين قيام صيدلي غير متخصص يدعي "خالد.ن" طبيب بيطري يعمل في إحدى صيدليات بإعطائها حقنة بطريق الخطأ، ما أدى إلى وفاتها دون إجراء اختبار حساسية لها من المضادات الحيوية، رغم أنها كانت مصابة بحساسية الصدر.

وعندما أدرك الصيدلي غير المتخصص الخطأ أسرع بنقل الطفلة إلى مستشفى بسيون المركزي وتدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا إلا أنها فارقت الحياة وتم التحفظ على الصيدلي للعرض على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة واسم الحقنة التى تم اعطائها بالخطأ.

مصرع طفلة بالخطأ بعد حقنة صيدلى غير متخصص بالغربية

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