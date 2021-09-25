بدء الكشف الطبي للمستجدين بجامعة المنوفية ضد كورونا

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة بدأت اليوم توقيع الكشف الطبى للطلاب المستجدين المرشحين لكليات الجامعة والذين تم حجز موعد ومكان الكشف الطبى لكل طالب مسبقًا عقب حصوله على بطاقة الترشيح والتسجيل على الموقع الإلكتروني لتحديد موعد الكشف الطبى له.

أضاف رئيس الجامعة أن الكشف الطبي هذا العام يتضمن ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا، وعلى الطلاب الذين تم تطعيمهم خارج الجامعة إحضار ما يفيد ذلك وتسليمه إلى مكان الكشف الطبى، أما الطالب الذى لم يتلق التطعيم عليه التسجيل على موقع وزارة الصحة واختيار مكان التطعيم بالجامعة لأخذ التطعيم.

كما بدأت جامعة المنوفية إعطاء التطعيمات ضد فيروس كورونا لجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بداية من الفرقة الدراسية الثانية حيث تم تطعيم ٢٧ ألف طالب وطالبة، حتى الآن، وتطعيم 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إضافة إلى تطعيم 4 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين فى فترة سابقة بموجب بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ووزارة الصحة.

وأكد رئيس الجامعة أن العمل يتم فى إجراءات وقائية واحترازية مشددة؛ للحفاظ على صحة وسلامة جميع المتواجدين، وتكاتف جميع العاملين لخدمة الطلاب والتيسير عليهم لإنهاء إجراءات الكشف الطبى، وحل أى عقبات قد تواجههم، وتواجد فريق طبى متكامل للكشف على الطلاب وإعطاء التطعيمات.