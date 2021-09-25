«الصحة الأردنية» تسجل 438 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، اليوم السبت، عن تسجيل 16 وفاة و438 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10669 وفاة و818796 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 64. 2 بالمئة، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 12295 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 52 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 44 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 484 حالة.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 23 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وبيّن البيان تسجيل 883 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يومًا) إلى 795832 حالة.

كما أشار إلى إجراء 16587 فحصًا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9932178 فحصاً.

وأظهر البيان الاعلامي أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3668113 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3235830 شخصا .

يذكر أنه توقع عدد من خبراء الصحة زيادة حالات الإصابة بـكورونا حول العالم قريبًا، قائلين إن "جميع الأشخاص سيصابون بالفيروس على الأرجح"، لكنهم أشاروا إلى أن معظمهم سيعانون من أعراض خفيفة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، فقد قال الخبراء إنه “نظرًا للبيانات التي تشير إلى تراجع فعالية لقاحات كورونا بمرور الوقت، ونظرًا لقدرة متغير دلتا على الانتقال بسرعة عالية، فإنه من المتوقع أن تزيد حالات الإصابة بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة”.