قبل مباراة عنق الزجاجة.. ماذا يكشف طالع بيتسو موسيماني مع الأهلي؟

يعيش مدرب القلعة الحمراء بيتسو موسيماني، حالة من عدم التوفيق على صعيد الفريق الأول، حيث شهدت العلاقة بين الجنوب أفريقي وجماهير النادي الأهلي المزيد من الاضطراب خاصة بعد إخفاق الفريق في تحقيق بطولة السوبر المحلي.

كما خرجت الكثير من التقارير التي تطالب بضرورة إقالة المدرب الجنوب أفريقي بسبب سوء اختيارته في التشكيل وأداء اللاعبين، حيث تعتبر مباراة إنبي بكأس مصر، والتي تقام مساء اليوم، هي نقطة الفصل في استمرار المدرب أو إقالته.

وبعيدًا عن فنيات المدرب الجنوب أفريقي وقدراته في تحقيق البطولات، يمكن لطالع برجه أن يتنبأ بحظوظ موسيماني الفترة القادمة مع المارد الأحمر.

موسيماني.. مواليد برج الأسد:

موسيماني

ينتمي المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لبرج الأسد، حيث يتميز هذا البرج الناري، بالطموح الزائد وحبهم للمغامرة، كما ان الثقة الزائدة عنوانهم في التعامل بالحياة ومع الآخرين.

كما يتمتع مواليد برج الأسد، بشخصية قيادية تهوى التحكم والسيطرة ويجيد أصحاب الأبراج النارية التواصل الجيد مع الآخرين نظرًا لشخصيتهم الاجتماعية التي تفضل البروز والظهور.

ماذا يكشف طالع موسيماني الفترة القادمة؟

فيما أكدت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، أن مواليد برج الأسد يعيشون حالة من التذبذب على الصعيد المهني والعاطفي، الأمر الذي يجعلهم عرضة للكثير من الإخفاقات والفشل.

كما أن مواليد برج الأسد يعيشون حالة من تقلب المزاج، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تعثرات كبيرة على الصعيد المهني، وهذا ما يمكن أن يتعرض له المدرب الجنوب أفريقي موسيماني مع القلعة الحمراء الفترة القادمة.

ويسعى النادي الأهلي مساء اليوم، لتجاوز إخفاقه أمام نادي طلائع الجيش وخسارته للسوبر المحلي، حيث يدخل المارد الأحمر المباراة بهدف مصالحة جماهيره، كما أن مباراة الليلة تعد عنق الزجاجة للمدرب بيتسو موسيماني.

ومن المقرر تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، والسابعة بتوقيت القاهرة.