السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار حلوى المولد النبوى الشريف

حلوى المولد
حلوى المولد

كشف اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالغرف التجارية، عن استقرار أسعار حلوى المولد النبوي الشريف خلال الموسم الجاري، عند معدلات أسعار الموسم الماضي نفسها.

وتراجع سعر طن السكر بنحو 500 جنيه مؤخرًا ليسجل 7700 بدلًا من 8200 جنيه، وفقًا لشعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية.

وقال العبد، في تصريحات صحفية، إن انخفاض سعر طن السكر لن يؤثر بشكل كبير على صناعة حلوى المولد، حيث تم الاستعداد للموسم منذ 3 شهور، حينما كان يسجل الطن 7700 ثم ارتفع إلى ما يتجاوز الـ8000 جنيه، ثم عاد حاليًا ليسجل 7700 جنيه، وبالتالي لا يؤثر على سعر السكر .

ونوه بأن السكر لا يشكل مشكلة في الحلويات، حيث إن ارتفاع سعره أو انخفاضه لا يوثر على الصناعة، ولكن التي قد تؤثر في صناعة الحلوى المكسرات والتى يتم استيرادها من الخارج، حيث تعد عاملًا أساسيًا في حلوى المولد مثل اللوز والبندق والكاجو والفسدق وجوز الهند، مشيرًا إلى أن الأسعار مستقرة رغم ارتفاع أسعار الشحن والخامات، وبالتالي لا توجد زيادات في أسعار حلوى المولد خلال الموسم الجاري.

ولفت العبد إلى أن المحال بدأت استعداداتها لاستقبال المولد النبوي الشريف، ولكن حركة المبيعات لا تظهر حاليًا، متوقعًا انتعاش المبيعات وزيادة الرواج بداية أكتوبر المقبل قبل المولد بأسبوعين.
 

وجاءت الأسعار كالتالي:

قرص حمص مسكر: 13 جنيهًا

قرص علف لوز صغير: 25 جنيهًا

قرص علف لوز كبير: 50 جنيهًا

قرص لوزية: 41 جنيهًا

قرص بندقية: 42 جنيهًا

قرص كاشو: 55 جنيهًا

قرص فسدقية: 56 جنيهًا

طبق فولية كبير: 35 جنيهًا

طبق سمسمية كبير:34  جنيهًا

طبق مشكل سمسمية– فولية: 34.5 جنيه

طبق حمصية صغير: 18 جنيهًا

طبق حمصية كبير: 36 جنيهًا

طبق مقصوصة مكسرات: 18 جنيهًا

طبق مشبك: 22 جنيهًا

طبق لديدة: 23 جنيهًا

طبق حمام: 23 جنيهًا

طبق بسيمة بندق صغير: 26 جنيهًا

طبق بسيمة بندق كبير: 52 جنيهًا

طبق جوز هند فسدق صغير: 30 جنيهًا

طبق جوز هند فسدق كبير: 60 جنيهًا

طبق قشطة بندق: 23 جنيهًا

طبق نوجا بندق: 14 جنيهًا

طبق شكلمة: 28 جنيهًا

طبق مشمشية جوز الهند: 26 جنيهًا

طبق مشمشية جوز الهند بالفسدق: 33 جنيهًا

طبق ملبن حبل عين جمل صغير: 32 جنيهًا

طبق ملبن حبل عين جمل كبير: 64 جنيهًا

طبق ملبن بندق صغير: 30 جنيهًا

طبق ملبن بندق كبير: 60 جنيهًا

طبق ملبن فسدق صغير: 40 جنيهًا

طبق ملبن فسدق كبير: 80 جنيهًا

طبق دومية بندق: 18 جنيهًا.

وقد أعلنت دار الإفتاء أن موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الخميس 12 ربيع الأول 1443 الموافق 18 أكتوبر 2021، حيث سيكون ذلك اليوم إجازة رسمية للحكومة والمدارس والقطاع الخاص احتفالًا بذكري المولد النبوي الشريف.

الصناعة المواد استيراد القطاع الخاص الهند غذائي غرفة القاهرة التجار تصريحات عدادات المولد النبوي الشريف الغرف التجارية الأسعار حلوى المولد شعبة المواد الغذائية غرفة القاهرة التجارية قطاع الخاص دستور استعدادات الحلويات المواد الغذائية سعر السكر مولد النبوي أسعار حلوى المولد حلوى استعداداتها شريف الاستعداد القاهرة التجارية الموسم الماضي موعد آ سعر طن السكر النبوي الشريف حلوى المولد النبوي والمدارس إستيرادها سمسمية مستقرة استقرار اسعار استعدادا التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

فى عيد ميلاده الـ53.. أسباب جعلت ويل سميث الأقرب لقلوب المصريين

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

مرتفع جوى يرفع درجة الحرارة.. تفاصيل الطقس فى 72 ساعة

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطري» في الغربية

«اضطرابات حادة ومضاعفات خطيرة».. «الدستور» تفتح ملف الزواج المبكر للأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة العراقية تعلن رفضها محاولات التطبيع مع إسرائيل

الحكومة العراقية: طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟