استقرار أسعار حلوى المولد النبوى الشريف

كشف اللواء صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بالغرف التجارية، عن استقرار أسعار حلوى المولد النبوي الشريف خلال الموسم الجاري، عند معدلات أسعار الموسم الماضي نفسها.

وتراجع سعر طن السكر بنحو 500 جنيه مؤخرًا ليسجل 7700 بدلًا من 8200 جنيه، وفقًا لشعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية.

وقال العبد، في تصريحات صحفية، إن انخفاض سعر طن السكر لن يؤثر بشكل كبير على صناعة حلوى المولد، حيث تم الاستعداد للموسم منذ 3 شهور، حينما كان يسجل الطن 7700 ثم ارتفع إلى ما يتجاوز الـ8000 جنيه، ثم عاد حاليًا ليسجل 7700 جنيه، وبالتالي لا يؤثر على سعر السكر .

ونوه بأن السكر لا يشكل مشكلة في الحلويات، حيث إن ارتفاع سعره أو انخفاضه لا يوثر على الصناعة، ولكن التي قد تؤثر في صناعة الحلوى المكسرات والتى يتم استيرادها من الخارج، حيث تعد عاملًا أساسيًا في حلوى المولد مثل اللوز والبندق والكاجو والفسدق وجوز الهند، مشيرًا إلى أن الأسعار مستقرة رغم ارتفاع أسعار الشحن والخامات، وبالتالي لا توجد زيادات في أسعار حلوى المولد خلال الموسم الجاري.

ولفت العبد إلى أن المحال بدأت استعداداتها لاستقبال المولد النبوي الشريف، ولكن حركة المبيعات لا تظهر حاليًا، متوقعًا انتعاش المبيعات وزيادة الرواج بداية أكتوبر المقبل قبل المولد بأسبوعين.



وجاءت الأسعار كالتالي:

قرص حمص مسكر: 13 جنيهًا

قرص علف لوز صغير: 25 جنيهًا

قرص علف لوز كبير: 50 جنيهًا

قرص لوزية: 41 جنيهًا

قرص بندقية: 42 جنيهًا

قرص كاشو: 55 جنيهًا

قرص فسدقية: 56 جنيهًا

طبق فولية كبير: 35 جنيهًا

طبق سمسمية كبير:34 جنيهًا

طبق مشكل سمسمية– فولية: 34.5 جنيه

طبق حمصية صغير: 18 جنيهًا

طبق حمصية كبير: 36 جنيهًا

طبق مقصوصة مكسرات: 18 جنيهًا

طبق مشبك: 22 جنيهًا

طبق لديدة: 23 جنيهًا

طبق حمام: 23 جنيهًا

طبق بسيمة بندق صغير: 26 جنيهًا

طبق بسيمة بندق كبير: 52 جنيهًا

طبق جوز هند فسدق صغير: 30 جنيهًا

طبق جوز هند فسدق كبير: 60 جنيهًا

طبق قشطة بندق: 23 جنيهًا

طبق نوجا بندق: 14 جنيهًا

طبق شكلمة: 28 جنيهًا

طبق مشمشية جوز الهند: 26 جنيهًا

طبق مشمشية جوز الهند بالفسدق: 33 جنيهًا

طبق ملبن حبل عين جمل صغير: 32 جنيهًا

طبق ملبن حبل عين جمل كبير: 64 جنيهًا

طبق ملبن بندق صغير: 30 جنيهًا

طبق ملبن بندق كبير: 60 جنيهًا

طبق ملبن فسدق صغير: 40 جنيهًا

طبق ملبن فسدق كبير: 80 جنيهًا

طبق دومية بندق: 18 جنيهًا.

وقد أعلنت دار الإفتاء أن موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الخميس 12 ربيع الأول 1443 الموافق 18 أكتوبر 2021، حيث سيكون ذلك اليوم إجازة رسمية للحكومة والمدارس والقطاع الخاص احتفالًا بذكري المولد النبوي الشريف.