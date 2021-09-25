السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

في اليوم العالمي للصيادلة

رئيس جامعة طنطا يشيد بدور صيادلة مصر في مواجهة كورونا

محمود زكي، رئيس جامعة
محمود زكي، رئيس جامعة طنطا

تقدم د.محمود زكي، رئيس جامعة طنطا بأجمل التهانى وأسمى آيات الشكر وبمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لصيادلة مصر بمناسبة اليوم العالمى للصيدلى بعنوان «صيدلى مؤتمن على صحتك».

وأشاد رئيس جامعة طنطا بالدور الوطني الفعّال والبارز لصيادلة مصر عامة والغربية، خاصة فى دعم المنظومة الصحية خاصة فى ظل الجائحة، حيث مثلوا خط الدفاع الأول مع الأطباء وهيئة التمريض بإسهامات بارزة في التصدي لكورونا، كما ثمن جهود صيادلة الغربية بقيادة الدكتور هاني دنيا في العمل المتواصل على مدار اليوم، كما تمني لهم التوفيق الدائم والعطاء المستمر لخدمة مهنتهم العظيمة ودعم المنظومة الصحية.

في السياق، أعلن رئيس جامعة طنطا انطلاق أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد من الحاصلين على الثانوية والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022، وذلك وفق جدول زمني محدد لكل كلية مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.

قال رئيس جامعة طنطا إنه من المقرر أن يتم تطعيم الطلاب الجدد باللقاح المضاد لكورونا داخل مراكز التطعيم التي خصصتها الجامعة خلال إجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد لاستكمال الشروط المقررة لالتحاقهم بالكليات المختلفة، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطعيم كافة منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد يستمر يوميًا، وذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بمجمع الكليات بسبرباي، من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حيث استقبل اتحاد طلاب جامعة طنطا وأعضاء الجوالة الطلاب للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي أجراها اليوم لمتابعة انتظام سير الكشف الطبى والتي استقبله خلالها الدكتور هشام فياض المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتوره غاده جلال يونس، مدير الإدارة الطبية، والدكتور هيثم الكومي، مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

أشار نائب رئيس جامعة طنطا إلى أن الجامعة أنهت الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي عليهم، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لانتشار العدوى.

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