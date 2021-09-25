كوريا الجنوبية تبدأ تطعيم الحوامل والأطفال ضد كورونا أكتوبر المقبل

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بدء تطعيم​ النساء الحوامل و​الأطفال​ الصغار باللقاحات المضادة لفيروس كورونا اعتبارًا من الشهر المقبل.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها- بحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، في نشرتها باللغة الانجليزية- أنه من المقرر إعلان قائمة الحاصلين على اللقاح، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، من أجل تحقيق هدفها المتمثل في ​مناعة القطيع​ بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ​كوريا الجنوبية​، فبراير الماضي، لكن كان يتم منح الأولوية في اللقاحات لبعض المجموعات المعرضة للفيروسات، وكذلك العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية.

ومن المقرر أن يتلقى أولئك الذين تم استبعادهم من برنامج التطعيم، بما في ذلك النساء الحوامل والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً الجرعات الأولى أكتوبر المقبل.