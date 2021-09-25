السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس النواب العراقي: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

محمد الحلبوسي
محمد الحلبوسي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت، موقف العراق التاريخي الثابت من القضية الفلسطينية.

وقال الحلبوسي- في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)- حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز): "للعراق موقف تاريخي ثابت من القضية الفلسطينية، وأن موقفنا الرافض لما يسمى (التطبيع) مع إسرائيل لن يتغير باجتماع".

وأضاف: "يتطلب الأمر اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، ومحاسبة كل من يحاول المساس بثوابتنا الوطنية وقضايا الأمة العادلة".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع إسرائيل.

من ناحيته، قال رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم- في تدوينه: "نستنكر ونرفض المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع إسرائيل التي تعقد داخل العراق"، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الأولى.

وجدد الحكيم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله لاسترداد حقه المغتصب، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية حق يزداد رسوخًا في ضمير الأجيال العربية والإسلامية.

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