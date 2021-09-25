السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا: سنساعد جيراننا الإقليميين في مكافحة تغير المناخ بالتكنولوجيا

المناخ
المناخ

صرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن أستراليا ستساعد البلدان النامية في مكافحة تغير المناخ باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

وأكد موقف أستراليا في مكافحة تغير المناخ من خلال التكنولوجيا، قائلاً إن أستراليا ستدعم أيضًا جيرانها الناميين في جنوب شرق آسيا لفعل الشيء نفسه.

"نحن نعلم أنه إذا تمكنا من دعم الاقتصادات النامية لاحتضان واستخدام التقنيات التي تحقق صافي انبعاثات صفرية فهذا لن يكون رائعًا لتلك الاقتصادات وشعوبها فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لأستراليا"- وفق ما نقلته شبكة (إس. بي. إس.) الإخبارية الأسترالية، اليوم السبت.

ودافع موريسون عن سجل أستراليا في إجراءات تغير المناخ، قائلاً إن حكومته لديها "سجل قوي" من الإنجازات، وإنها ملتزمة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وأعلن موريسون أنه سيطلق استراتيجية خفض الانبعاثات على المدى الطويل قبل مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ في غلاسكو.

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