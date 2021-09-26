الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

أسعار اللحوم

انخفاض قريب.. «الدستور» تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية، بدأت قبل عيد الأضحي المبارك واستمرت خلال الشهرين الماضيين، ورغم استقرار أسعارها في الفترة الحالية إلا أنها ما زالت مرتفعة مقارنة بالشهور التي سبقت عيد الأضحي المبارك.  

ولا تتأثر مصر فقط بموجة ارتفاع أسعار بعض السلع، بل شهدت دول العالم أجمع ارتفاع في أسعار السلع ككل بلغ أكثر من 20% هذا العام، ووصل مؤشر بلومبرغ للسلع الفورية إلى أعلى مستوى خلال عقد من الزمان، ويتجه إلى زيادته الشهرية الرابعة على التوالي، ولكن إلى متى تستمر الزيادة في أسعار اللحوم وهل من المتوقع تراجعها خلال الفترة القادمة، الدستور في السطور التالي عرضت القصة الكاملة.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار اللحوم ارتفاع طبيعي تشهده الأسواق في مثل هذا الوقت، موضحًا «بعد انتهاء عيد الأضحي المبارك وانتهاء خزين أغلب البيوت من لحوم الأضاحي يزداد الطلب على اللحوم ، في حين يكون المعروض قليل بعد ذبح لحوم الأضاحي مما يؤدي إلى زيادة أسعار مؤقتة».

وأضاف لـ«الدستور»: «هذا العام شهد ظاهرة جديدة وهي تجاه أغلب المواطنين للتضحية بالأبقار بدلا من الخرفان مما أثر على الثروة الحيوانية ونحتاج لعدة أشهر حتى تتوافر الأبقار في السن الذي يسمح بذبحهان مشيرًا أن الثروة الحيوانية في مصر قليلة مقارنة بدول أخرى مثل السودان وأثيوبيا التي تتوافر بها المراعي الخضراء الطبيعية مما يقلل من تكلفة طعام الماشية، أما في مصر فالمراعي قليلة ويحتاج مربي الحيوانات إلى شراء طعام وأدوية مما يرفع من تكلفة تربيتهم».

وأكد أن الأسواق خلال الفترة القادمة ستشهد تراجع في أسعار اللحوم التي ستعاود الارتافع كل عام في نفس المناسبات ومنها رمضان وعيد الأضحي نظرًا للإقبال الشديد عليها مع ثبات المعروض.

ونجحت مصر  في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن والطـيور (اللحوم البيضاء) بنسبة 95 %، إذ بلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 14 كيلو جراماً سنوياً، بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 55 %، وبلغ متوسط نصيب الفرد منها نحو 7.2 كيلو جرام سنوياً حتى نهاية عام 2020، وفقاً للنشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس من نفس العام.

ومن جانبه، قال أحمد عبده أحد مستوردي اللحوم، إن أسعار اللحوم المستوردة سجلت أول تراحع لها بعد ارتفاع استمر عدة أشهر في أغسطس الماضي، واستقرت عند هذا الحد حتى الآن، موضحًا أن أسعار اللحوم المستوردة تتأثر بعدة عوامل أبرزها هي جائحة كورونا التي أغلقت على إثرها العديد من الدول موانيها وتوقف حركة الاستيراد لفترة بالإضافة إلى تغير تأثرها بأسعار الدولار.

وتابع لـ«الدستور»، أن مصر تشهد استقرار في أسعار اللحوم المستوردة التي ترتفع في حدود معينة بسبب كثرة العرض ، موضحًا أن الجيش والشرطة والمنافذ الاستهلاكية تبيع اللحوم المستوردة بأسعار مخفضة مما أجبر الكثير من التجار على مجاراتهم في السعر وبالتالي لم تعد تشهد زيادات كبيرة وقفزات في الأسعار.

وبحسب التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقراراً نسبياً بكافة المحافظات ، بينما شهدت بعض أنواع الفاكهة ارتفاعاً موسمياً في أسعارها بما لا يتعدى المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية، ومن المتوقع تراجعها خلال الفترة المقبلة، فيما شهدت أسعار الملابس الجاهزة والأحذية، وكذلك أغلب الخدمات (إيجارات الشقق - خدمات تعليمية - مستشفيات) استقراراً في الأسعار، بالإضافة إلى استقرار أسعار وسائل النقل بالرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين.


 

أسعار اللحوم الحمراء عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك أسعار السلع رئيس شعبة القصابين الاتحاد العام للغرف التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من اقتراب «إبادة البشرية»

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

3 جدد.. 24 لاعبًا فى قائمة المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا

مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 26-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة اعتقالات غرب رام الله

رئيس وزراء إسرائيل: نمد أيدينا بالسلام إلى شعب العراق

مسئول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون