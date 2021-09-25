السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«التموين» يكشف حقيقة مد فترة «أهلا مدارس» بمدينة نصر

اهلا مدارس
اهلا مدارس

أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتوقع عدم مد معرض أهلا مدارس المقام في أرض المعارض بمدينة نصر والذي يطرح مستلزمات مدرسية ومنتجات بتخفيضات تصل إلى 50%، مشيرا إلى أنه من المقرر انتهاء فترة المعرض في 30 سبتمبر الجاري.

وأرجع المصدر في تصريح لـ"الدستور" الأسباب وراء عدم مدم فترة المعرض وهي أنه لا حاجة ضرورية لذلك بعد حصول المواطنين على الفترة الكافية لشراء المستلزمات المدرسية والأدوات الكتابية، موضحا أن هناك 210 عارضين شاركوا في “أهلا مدارس”.

وفي سياق متصل، قال أحمد أبو الفضل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك عدة مزايا في معرض أهلا مدارس هذا العام أبرزها تخصيص جناح لجهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوي المستهلكين مباشرة والعمل على حلها فورا، بالإضافة إلى توفير جناح للرجال والسيدات لطرح الملابس الخاصه بهم والهدف منه هو لم شمل الأسرة، موضحا أنه يعد بمثابة رحلة ترفيهية للأسرة.

وزارة التموين معرض ملابس مدارس مدينة نصر شهر سبتمبر ارض المعارض أسعار مخفضة توفير احتياجات المواطنين أرض المعارض بمدينة نصر المتنقلة السلاسل التجارية الكبرى احتياجات المواطنين معرض أهلا مدارس

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