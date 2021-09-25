السبت 25 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

مدير الإيسيسكو: مصر أرض المعرفة والتراث العلمي والثقافي

إيسيسكو
إيسيسكو

أعرب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك عن سعادته لدعوته ومشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في أرض المعرفة والتراث العلمي والثقافي "مصر".. قائلا "حان الوقت للمضي قدما في تحديث التعليم العالي وبنياته، حيث أن جامعة القرن الـ21 لابد أن تواكب المتغيرات وتتخطى التحديات نظرا لما أحدثته الرقمنة من تحول عميق في طرائق التعلم والعمل، وفي عقليات الشباب والطلبة، وفي محيط ومهن اليوم والغد".

ودعا المدير العام للإيسيسكو ـ خلال الاجتماع، الذي استضافته جامعة حلوان اليوم السبت، وفقا لما جاء في بيان للمنظمة ـ الجامعات المصرية غير الأعضاء في اتحاد جامعات العالم الإسلامي إلى الانضمام لعضوية الاتحاد من أجل العمل على توسيع التعاون بين الجامعات في العالم الإسلامي، خصوصا في الذكاء الاصطناعي، والعلم المفتوح، والتعليم عن بعد، ومراجعة المناهج لتتلائم مع المتغيرات الحالية.
 

وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، رحب فيها بالمدير العام للإيسيسكو، مؤكدا أن مجالات التعاون التي يمكن أن تجمع بين الجامعات المصرية ومنظمة الإيسيسكو واتحاد جامعات العالم الإسلامي كثيرة، وأن الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي لديه رؤية ستحقق انطلاقة جديدة للاتحاد.

ومن جهته، رحب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالمدير العام للإيسيسكو وبرؤساء الجامعات المصرية الحاضرين، ثم قدمت الدكتورة غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية، عرضا حول منظمة الإيسيسكو وبرامج التعاون المشتركة مع مصر، واستضافة مصر للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة في ديسمبر القادم.

وتقديرا لجهوده في تطوير منظمة الإيسيسكو واتحاد جامعات العالم الإسلامي، أهدى الدكتور عبدالغفار إلى المدير العام للايسيسكو درع المجلس الأعلى للجامعات، كما أهداه الدكتور نجم درع جامعة حلوان، تقديرا لزيارته الجامعة وحضوره اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وعقب الاجتماع، قام المدير العام للإيسيسكو بجولة في مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، والذي يضم أكثر من 2000 قطعة فنية متنوعة، حيث قدم الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع شرحا حول تاريخ وفكرة إنشائه، وأهم المقتنيات التي يضمها.

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