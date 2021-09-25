السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تؤدي مهام 3 ماكينات.. مشروع فادي في مسابقة شباب مصر للمهارات بالإسكندرية (فيديو)

فادي مع مشروعه بالمسابقة
فادي مع مشروعه بالمسابقة

الإبداع والابتكار ليس له حدود، ويومًا بعد يوم تتضاعف مشاريع الشباب التي تخدم المجتمع في جميع المجالات، وهو ما جعل شاب من الإسكندرية ومن خلال مجال دراسته، في إبتكار ماكينة للحفر على الاخشاب وتأدية ثلاث مهام مختلفة ليكون بداية لمشروع خط إنتاج خاص به.

وخلال مسابقة شباب مصر للمهارات بمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، شارك «فادي» بمشروعه الخاص ليكون بداية لخروج فكرته إلى النور.

received_2333389096804084
فادي مع مشروعه بالمسابقة

يقول فادي امجد وديع، إنه تخرج هذا العام من معهد خدمة الصناعة، قسم ميكاترونك، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، ومن خلال مجال دراسته فكر في تنفيذ ماكينة لتنفيذ العديد من الأجزاء الخاصة بأعمال الهندسة المعمارية أو الميكاترونيك، وتتواجد في الورش وتكون بحجم صغير ولكن تؤدي نفس الأغراض التي توفرها الماكينات المتواجدة في الأسواق وبتكلفة أقل كثيرًا.

received_2333389096804084
فادي مع مشروعه بالمسابقة

أضاف لـ«الدستور» أن الماكينة 3*1، أي يمكن أن تستخدم كثلاث ماكينات مختلفة، عن طريق بتغير الجزء الرئيسي بها، مشيرًا إلى أن الماكينة هي (سي ان سي) روتر وتعمل للحفر على الاخشاب، و يمكن تغير القطعة الرئيسية بها لتكون ماكينة 3D برنتر لطبع الأجزاء البلاستيكية المجسمة، والماكينو الثالثة وهي الليزر للحفر على الاخشاب والاكريلك.

received_1012329472645203
فادي مع مشروعه بالمسابقة

وتابع أن السوفت وير للماكينة مؤهل للعمل على الثلاث ماكينات، حيث تعمل بكنترول كامل بالماكينة، أو من خلال التوصيل والتحكم  عن طريق اللاب توب، لافتًا أن الماكينة تستخدم في التفريغ علي الخشب، وعمل الماكيتات البلاستيكية، والحفر والقطع بالليزر.

أوضح أن وصول الماكينة إلى هذه الصورة استغرق عمل 4أشهر، وذلك لأنه كان مازال طالب في المجمع وغير متفرغ، ولكن الفكرة كانت في ذهنه منذ فترة طويلة حتى نفذها من خلال العمل على تصميم  وتعديل نظام التشغيل، لتكون ثلاث ماكينات في واحد، ويكون حجم الماكينة صغير، لعدم أحد حيز،حيث أن هدفها الأساسي هو اعمال إنتاج ماكينات للهندسة المعمارية، وبطاقات هندسة  الميكاترونك.

received_2088544531299283
فادي مع مشروعه بالمسابقة

أشار إلى أن الماكينات الموجودة بالأسواق والتي تقوم بالأعمال ذاتها، تكون مرتفعة الثمن أكثر من 4 أضعاف تكلفة الماكينة الذي قام بتصنيعها، مشيرًا إلى أنه استخدام خامات أقل  وشكل مختلف، لتكون التكلفة متاحة ولكن التصميم يكون أعلى،لتعمل الماكينة بكفاءة عالية حيث وصلت تكلفتها 4 ألاف و500 جنيه، في حين أن  الماكينات في الأسواق تتخطي  الـ20ألف جنيه.

وأكد أن فكرته نالت إعجاب المهندسين والأساتذة في مجمع خدمة الصناعة أثناء دراسته، وكان هناك تشجيع ودعم دائم منهن، مشيرًا إلى أن هدفه هو العمل في هذا المجال، ويكون له خط انتاج جديد للماكينات، وهو الذي يعمل عليه الأن حيث بدأ تنفيذ ماكينة جديدة بجانب المشاركة بأول عمل له في مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات بالأكاديمية.

الإبداع والابتكار الإسكندرية ماكينة للحفر على الاخشاب ثلاث مهام شباب مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الباز: الدولة في مرحلة بناء.. وضرائب اليوتيوبرز «تحقيق للعدالة»

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطرى» فى الغربية

الأهلي يهزم إنبي بصعوبة ويضرب موعدًا مع بيراميدز

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

نافاس لـ«الدستور»: قادرون على الفوز بكأس العالم 2022.. و«صلاح» سر نجاحات ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني: الفصل العنصري سقط في العالم كله وسيسقطه الفلسطينيون

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم

الرئاسة العراقية تعلن رفضها محاولات التطبيع مع إسرائيل