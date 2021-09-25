تؤدي مهام 3 ماكينات.. مشروع فادي في مسابقة شباب مصر للمهارات بالإسكندرية (فيديو)

الإبداع والابتكار ليس له حدود، ويومًا بعد يوم تتضاعف مشاريع الشباب التي تخدم المجتمع في جميع المجالات، وهو ما جعل شاب من الإسكندرية ومن خلال مجال دراسته، في إبتكار ماكينة للحفر على الاخشاب وتأدية ثلاث مهام مختلفة ليكون بداية لمشروع خط إنتاج خاص به.

وخلال مسابقة شباب مصر للمهارات بمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، شارك «فادي» بمشروعه الخاص ليكون بداية لخروج فكرته إلى النور.

فادي مع مشروعه بالمسابقة

يقول فادي امجد وديع، إنه تخرج هذا العام من معهد خدمة الصناعة، قسم ميكاترونك، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، ومن خلال مجال دراسته فكر في تنفيذ ماكينة لتنفيذ العديد من الأجزاء الخاصة بأعمال الهندسة المعمارية أو الميكاترونيك، وتتواجد في الورش وتكون بحجم صغير ولكن تؤدي نفس الأغراض التي توفرها الماكينات المتواجدة في الأسواق وبتكلفة أقل كثيرًا.

فادي مع مشروعه بالمسابقة

أضاف لـ«الدستور» أن الماكينة 3*1، أي يمكن أن تستخدم كثلاث ماكينات مختلفة، عن طريق بتغير الجزء الرئيسي بها، مشيرًا إلى أن الماكينة هي (سي ان سي) روتر وتعمل للحفر على الاخشاب، و يمكن تغير القطعة الرئيسية بها لتكون ماكينة 3D برنتر لطبع الأجزاء البلاستيكية المجسمة، والماكينو الثالثة وهي الليزر للحفر على الاخشاب والاكريلك.

فادي مع مشروعه بالمسابقة

وتابع أن السوفت وير للماكينة مؤهل للعمل على الثلاث ماكينات، حيث تعمل بكنترول كامل بالماكينة، أو من خلال التوصيل والتحكم عن طريق اللاب توب، لافتًا أن الماكينة تستخدم في التفريغ علي الخشب، وعمل الماكيتات البلاستيكية، والحفر والقطع بالليزر.

أوضح أن وصول الماكينة إلى هذه الصورة استغرق عمل 4أشهر، وذلك لأنه كان مازال طالب في المجمع وغير متفرغ، ولكن الفكرة كانت في ذهنه منذ فترة طويلة حتى نفذها من خلال العمل على تصميم وتعديل نظام التشغيل، لتكون ثلاث ماكينات في واحد، ويكون حجم الماكينة صغير، لعدم أحد حيز،حيث أن هدفها الأساسي هو اعمال إنتاج ماكينات للهندسة المعمارية، وبطاقات هندسة الميكاترونك.

فادي مع مشروعه بالمسابقة

أشار إلى أن الماكينات الموجودة بالأسواق والتي تقوم بالأعمال ذاتها، تكون مرتفعة الثمن أكثر من 4 أضعاف تكلفة الماكينة الذي قام بتصنيعها، مشيرًا إلى أنه استخدام خامات أقل وشكل مختلف، لتكون التكلفة متاحة ولكن التصميم يكون أعلى،لتعمل الماكينة بكفاءة عالية حيث وصلت تكلفتها 4 ألاف و500 جنيه، في حين أن الماكينات في الأسواق تتخطي الـ20ألف جنيه.

وأكد أن فكرته نالت إعجاب المهندسين والأساتذة في مجمع خدمة الصناعة أثناء دراسته، وكان هناك تشجيع ودعم دائم منهن، مشيرًا إلى أن هدفه هو العمل في هذا المجال، ويكون له خط انتاج جديد للماكينات، وهو الذي يعمل عليه الأن حيث بدأ تنفيذ ماكينة جديدة بجانب المشاركة بأول عمل له في مسابقة شباب مصر الثالثة للمهارات بالأكاديمية.