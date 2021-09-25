السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. «البيت المحمدي» يستأنف المجالس النحوية والعلمية

محمد مهنا خلال الجلسات
محمد مهنا خلال الجلسات العلمية بالبيت المحمدى

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي لدراسات التصوف، السبت عودة استئناف المجالس النحوية للدكتور محمد عثمان عضو مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، حيث سيتم نقل الفعاليات من خلال تقنية البث المباشر، وكذلك سيتم شرح  "كتاب مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح" لابن عطاء الله السكندري، ثم تنظيم بعض اللقاءات العلمية.  

وسيتم تنظيم الفعاليات بحضور الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر السابق ورئيس رواق التصوف ومدير البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، بمشاركة عدد من مريدي وأتباع الطريقة المحمدية الشاذلية، حيث سيتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة  لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الإعلامية بالبيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف إن المجالس العلمية، سيقدمها الدكتور محمد مهنا من داخل البيت المحمدي بالمقطم وذلك عبر تقنية البث المباشر، حيث يشاهد المجلس العلمي آلاف الطلاب والتلاميذ والمريدين حول العالم الإسلامي، والذين يدرسون داخل أكاديمية أهل الصفة بالمقطم، حيث إن هذه المجالس العلمية تعتبر جزءًا أساسيًا من دراستهم داخل أكاديمية أهل الصفة.

مؤسسة البيت المحمدي ودة استئناف المجالس النحوية

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