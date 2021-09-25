السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«5 جنيهات في الكيلو».. انخفاض أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة

منافذ الاسماك
منافذ الاسماك

أعلن عبد النبي لواش مدير إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، تخفيض أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة 5 جنيهات على الكيلو جرام في المنافذ المتحركة؛ لتوفير احتياجات المواطنين.

وقال لواش في تصريح لـ"الدستور" إنه تم خفض سعر البلطي من 35 جنيها للكيلو إلى 30 جنيها للكيلو وأسماك المكرونة النرويجي إلى 28 جنيها بدلا من 33 جنيها، والماكريل الايزلندي إلى 42 جنيها بدلا من 47 جنيها، والفيليه الأبيض إلى 42 جنيها بدلا من 47 جنيها، والبوري إلى 50 جنيها بدلا من 55 جنيها للكيلو.

وأكد أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك تعد رمانة الميزان بهدف ضبط أسعار البيع والشراء في الأسواق المحلية.

الأسماك ارتفاع الأسعار أسعار خدمات الجيزة أكتوبر محافظة القاهرة قليوب المدن الجديدة البلطي القاهرة والجيزة والقليوبية مستهدفة التجمع الخامس وزارة التموين والتجارة الداخلية الشوارع كثافة سكانية اسعار الاسماك

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