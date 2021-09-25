«5 جنيهات في الكيلو».. انخفاض أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة

أعلن عبد النبي لواش مدير إدارة المنافذ المتنقلة بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، تخفيض أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة 5 جنيهات على الكيلو جرام في المنافذ المتحركة؛ لتوفير احتياجات المواطنين.

وقال لواش في تصريح لـ"الدستور" إنه تم خفض سعر البلطي من 35 جنيها للكيلو إلى 30 جنيها للكيلو وأسماك المكرونة النرويجي إلى 28 جنيها بدلا من 33 جنيها، والماكريل الايزلندي إلى 42 جنيها بدلا من 47 جنيها، والفيليه الأبيض إلى 42 جنيها بدلا من 47 جنيها، والبوري إلى 50 جنيها بدلا من 55 جنيها للكيلو.

وأكد أن الشركة المصرية لتسويق الأسماك تعد رمانة الميزان بهدف ضبط أسعار البيع والشراء في الأسواق المحلية.