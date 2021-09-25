السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أذربيجان تسجل 1099 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا في أذربيجان
كورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان اليوم السبت استمرار ارتفاع إصابات فيروس "كورونا" في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1099 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 479 ألفًا و814 مصابًا على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و433 حالة وفاة عقب تسجيل 18 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 449 ألفا و47 شخصًا فور تسجيل 2404 حالات تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأجرت أذربيجان - على مدار أمس - 12 ألفًا و274 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و 814 ألفًا و503 اختبارات على مستوى البلاد.

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