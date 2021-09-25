نجاح أول عملية قسطرة مخية على مستوى الصعيد بـ«قنا العام»

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام فى إجراء أول عملية قسطرة تشخيصية بشرايين المخ والرقبة، لعلاج جلطة بالمخ لمريض من أبناء قنا والتي تجري لأول مرة بمستشفيات الصحة بصعيد مصر بإشراف الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.

وأجرىت الجراحة باشراف الدكتور أحمد الزقيم، رئيس قسم القلب والقسطرة، والدكتور أحمد عبدالباقى، رئيس وحده القسطرة بالمستشفى.

فيما ضم فريق الجراحة كل من الدكتور اسلام المالكى، استشاري المخ والأعصاب، بمعاونة مصطفى الدسوقى، مشرف وحدة القسطرة، أحمد الحايس، فنى الأشعة، وفريق تمريض ضم كل من شيماء عنتر، فاتن حسنى، منى سعد، ناريمان حسان، و ايمان ليثى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن فكرة إجراء قسطرة مخية بالمستشفى جرى التجهيز لها منذ عامين لتخفيف المعاناة عن مرضي قنا، وجرى توفير المستلزمات والتعاقد مع استشاري قسطرة مخية وبدأنا العمل فعليًا.

أضاف الديب:"أجريت اليوم أول عملية قسطرة مخية بإشراف فريق طبى من المستشفى، وجاري تجهيز العديد من الحالات من أبناء محافظة قنا لإجراء القسطرة والتى لم تكن متاحة من قبل فى المستشفى.

أشار الديب إلى أن إجراء قسطرة مخية لأول مرة بالمستشفى ضمن خطة مستقبلية لإجراء العمليات الجراحية، خاصة الدقيقة منها والتى كانت تدفع المرضى من أبناء قنا للذهاب إلى القاهرة أو المحافظات الأخرى بحثًا عن العلاج.

وقال الدكتور إسلام المالكي، استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية إن أول عملية قسطرة بالمستشفي أجريت لشاب يبلغ من العمر ٤٥ عامًا، ويخضع، حاليًا، للمتابعة بقسم العناية المتوسطة وحالته الآن مستقرة.