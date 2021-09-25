السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نجاح أول عملية قسطرة مخية على مستوى الصعيد بـ«قنا العام»

محافظ قنا
محافظ قنا

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام فى إجراء أول عملية قسطرة تشخيصية بشرايين المخ والرقبة، لعلاج جلطة بالمخ لمريض من أبناء قنا والتي تجري لأول مرة بمستشفيات الصحة بصعيد مصر بإشراف الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.

وأجرىت الجراحة باشراف الدكتور أحمد الزقيم، رئيس قسم القلب والقسطرة، والدكتور أحمد عبدالباقى، رئيس وحده القسطرة بالمستشفى.

فيما ضم فريق الجراحة كل من الدكتور اسلام المالكى، استشاري المخ والأعصاب، بمعاونة مصطفى الدسوقى، مشرف وحدة القسطرة، أحمد الحايس، فنى الأشعة، وفريق تمريض ضم كل من شيماء عنتر، فاتن حسنى، منى سعد، ناريمان حسان، و ايمان ليثى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن فكرة إجراء قسطرة مخية بالمستشفى جرى التجهيز لها منذ عامين لتخفيف المعاناة عن مرضي قنا، وجرى توفير المستلزمات والتعاقد مع استشاري قسطرة مخية وبدأنا العمل فعليًا.

أضاف الديب:"أجريت اليوم أول عملية قسطرة مخية بإشراف فريق طبى من المستشفى، وجاري تجهيز العديد من الحالات من أبناء محافظة قنا لإجراء القسطرة والتى لم تكن متاحة من قبل فى المستشفى.

أشار الديب إلى أن إجراء قسطرة مخية لأول مرة بالمستشفى ضمن خطة مستقبلية لإجراء العمليات الجراحية، خاصة الدقيقة منها والتى كانت تدفع المرضى من أبناء قنا للذهاب إلى القاهرة أو المحافظات الأخرى بحثًا عن العلاج.

وقال الدكتور إسلام المالكي، استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية إن أول عملية قسطرة بالمستشفي أجريت لشاب يبلغ من العمر ٤٥ عامًا، ويخضع، حاليًا، للمتابعة بقسم العناية المتوسطة وحالته الآن مستقرة.

محافظ إيمان محمد القلب القاهرة السبت الصحة المالكي محافظة قنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطرى» فى الغربية

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

محمد صلاح يسجل الهدف 100 بقميص ليفربول (فيديو)

خالد الغندور: جروس مديرًا فنيًا للأهلي خلفًا لموسيماني

غدا.. محاكمة 11 من «المرابطون 2» اشتركوا في عمليات إرهابية ضد الجيش السوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية العراقية: حق الشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم

الرئاسة العراقية تعلن رفضها محاولات التطبيع مع إسرائيل

الحكومة العراقية: طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا