السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير النفط السوداني يأمل في إنهاء إغلاق الشرق لتفادي خسائر بالغة

وزير النفط السوداني
وزير النفط السوداني

أعرب وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين على عبيد، عن أمله في أن يتم رفع حالة الإغلاق الراهن لشرق السودان خلال مدة أقصاها اسبوع من اليوم، لتفادي خسائر و أضرار بالغة.

وناشد عبيد - في بيان صحفي اليوم السبت - أهل شرق السودان الوصول إلى حلول عاجلة لتجنب السودان الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية، لافتا إلى أن خط أنابيب واردات المنتجات البترولية توقف عن العمل بصورة كاملة بسبب الإغلاق.

وأوضح أن محطات الضخ توقفت مما يعني توقف واردات المنتجات البترولية، لافتا إلى أنه يوجد مخزون يكفي حاجة السودان لمدة لا تتجاوز عشرة أيام فقط بالإضافة إلى استمرار الإنتاج في مصفاة الخرطوم بصورة طبيعية.

وأكد أن خط الأنابيب الذي يعمل على تصدير بترول دولة جنوب  السودان، ومد محطة للكهرباء بالخام، وأيضا مد مصفاة الخرطوم بالخام بصورة جزئية، مازال مستمرا في الإمداد بصورة طبيعية، إلا أن توقف التصدير بسبب منع إحدى البواخر من نقل الخام أدى إلى تخزينه في المستودعات الرئيسية بميناء "بشائر" (في بورتسودان بشرق السودان).

وأوضح أنه بعد عشرة أيام ستمتلئ المستودعات بالخام، وبالتالي سيمتلئ الخط الناقل، مما يجعله عرضه للتجمد والتلف، إضافة إلى إيقاف الإنتاج في حقول دولة جنوب السودان، وفقدان عائدات النقل السنوي من هذا الخط، الذي يعد الأطول في افريقيا، وقدرها 300 مليون دولار سنويا، فضلا عن  غرامات تأخير بواخر الشحن التي تفوق 25 ألف دولار في اليوم.

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