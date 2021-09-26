الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها المكياج المكثف.. اتجاهات الجمال بأسبوع الموضة في ميلانو (صور)

المكياج بأسبوع الموضة
المكياج بأسبوع الموضة في ميلانو

في أسبوع الموضة في ميلانو، ظهرت ألوان مكياج النيون على العيون واتجاهات الجمال الأخرى المستوحاة من السبعينيات، واللمعان على الوجه، وإحياء اتجاهات الجمال الأيقونية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وشهد هذا الموسم رؤية العارضون الإيطاليون بإطلالات جريئة بشكل خاص، وإلهام من عصور بعيدة أو بعيدة من فيندي وإيترو، وفيما يلي أبرز إتجاهات الجمال من أسبوع الموضة في ميلانو وفقا لموقع VOGUE.

أسبوع الموضة في فندي ميلان SS 2022
أسبوع الموضة في فندي ميلان SS 2022

مكياج فندي

أحمر الخدود الخوخي المفرط واللمعان، والعيون الدخانية، هكذا بعث عرض فندي رياح أسبوع الموضة الإيطالي بالنسبة لاختيارات الماكياج.

أسبوع الموضة في ميلانو SS 2022

مكياج العيون الأزرق الفاتح

 تواجد هذا اللون بشكل خاص في مسيرات أسبوع الموضة الأمريكي، وتمت عودته على منصات عرض أزياء ميلانو، ليزين  البطانة أو الزاوية الداخلية للعين.

أسبوع الموضة في إترو ميلان SS 2022
أسبوع الموضة في إترو ميلان SS 2022

إيترو 

مع مزيج أحمر الخدود الخوخي وحجر الراين تحت العينين، يعيدنا هذا المظهر 50 عامًا إلى الوراء للحصول على تأثير عتيق أكثر نجاحًا.

أسبوع الموضة بلومارين ميلان SS 2022

المكياج المكثف 
الترتر والشفاة اللامعون كانا أبرز عروض بلومارين، وأعادنا هذا إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتم تنظيم اتجاه الجمال هذا بشكل مثالي من قبل فنان الماكياج إنجي جرونارد ومصفف الشعر أنتوني تورنر.

في هذا الاتجاه قدم Del Core مكياجًا جريئًا ومزيجًا من الألوان اللامعة للحصول على نتيجة مبهجة، وإطلالات ملفتة للنظر.

الشعر المسحوب والحواجب المبيضة

الشعر المسحوب المبلل والحواجب المبيضة والشفاه المختفية  هذا هو المزيج الذي اختاره المصمم الإنجليزي.

أسبوع الموضة في لندن ، تتذكر هذه الإطلالات الجميلة

الحواجب المختفية 

هذه الصورة نري الحواجب التي تم إخفائها بمساحيق التجميل ليتم تزيينها بألوان عده أبرزها لون الراين على أكبر تأثير.

أسبوع الموضة في لندن ، تتذكر هذه الإطلالات الجميلة

أحمر الشفاه العنابي والأسود 

 كانت الشفاة ذات اللون العنابي وحتى الأسود موجودة بالفعل في العروض رسميًا عودة الاتجاه في أسبوع الموضة في لندن.

أسبوع الموضة في لندن ، تتذكر هذه الإطلالات الجميلة

ملصقات الوجه 

الملصقات التي يتم وضعها علي  وجوه وأيدي عارضات الأزياء بطريقة سرية أثبتت نفسها على أنها اتجاه جديد للجمال .

ميلامو أسبوع الموضة بميلانو مكياج الوجه مكياج العيون مكياج العيون الازرق الفاتح المكياج المكثف أحمر الشفاه العنابي والاسود الحواجب المبيضة ملصقات الوجه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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