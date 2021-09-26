أبرزها المكياج المكثف.. اتجاهات الجمال بأسبوع الموضة في ميلانو (صور)

في أسبوع الموضة في ميلانو، ظهرت ألوان مكياج النيون على العيون واتجاهات الجمال الأخرى المستوحاة من السبعينيات، واللمعان على الوجه، وإحياء اتجاهات الجمال الأيقونية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وشهد هذا الموسم رؤية العارضون الإيطاليون بإطلالات جريئة بشكل خاص، وإلهام من عصور بعيدة أو بعيدة من فيندي وإيترو، وفيما يلي أبرز إتجاهات الجمال من أسبوع الموضة في ميلانو وفقا لموقع VOGUE.

مكياج فندي

أحمر الخدود الخوخي المفرط واللمعان، والعيون الدخانية، هكذا بعث عرض فندي رياح أسبوع الموضة الإيطالي بالنسبة لاختيارات الماكياج.

مكياج العيون الأزرق الفاتح

تواجد هذا اللون بشكل خاص في مسيرات أسبوع الموضة الأمريكي، وتمت عودته على منصات عرض أزياء ميلانو، ليزين البطانة أو الزاوية الداخلية للعين.

إيترو

مع مزيج أحمر الخدود الخوخي وحجر الراين تحت العينين، يعيدنا هذا المظهر 50 عامًا إلى الوراء للحصول على تأثير عتيق أكثر نجاحًا.

المكياج المكثف

الترتر والشفاة اللامعون كانا أبرز عروض بلومارين، وأعادنا هذا إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتم تنظيم اتجاه الجمال هذا بشكل مثالي من قبل فنان الماكياج إنجي جرونارد ومصفف الشعر أنتوني تورنر.

في هذا الاتجاه قدم Del Core مكياجًا جريئًا ومزيجًا من الألوان اللامعة للحصول على نتيجة مبهجة، وإطلالات ملفتة للنظر.

الشعر المسحوب والحواجب المبيضة

الشعر المسحوب المبلل والحواجب المبيضة والشفاه المختفية هذا هو المزيج الذي اختاره المصمم الإنجليزي.

الحواجب المختفية

هذه الصورة نري الحواجب التي تم إخفائها بمساحيق التجميل ليتم تزيينها بألوان عده أبرزها لون الراين على أكبر تأثير.

أحمر الشفاه العنابي والأسود

كانت الشفاة ذات اللون العنابي وحتى الأسود موجودة بالفعل في العروض رسميًا عودة الاتجاه في أسبوع الموضة في لندن.

ملصقات الوجه

الملصقات التي يتم وضعها علي وجوه وأيدي عارضات الأزياء بطريقة سرية أثبتت نفسها على أنها اتجاه جديد للجمال .