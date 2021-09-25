«التموين» تعلن 8 خطوات لتنازل البقالين عن ممارسة النشاط واسترداد التأمين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخطوات اللازمة لتنازل البقالين، عن ممارسة النشاط وطلب استرداد قيمة التأمين.

ووفق بيان للوزارة، فالخطوات اللازمة تتضمن الآتي:

1- يتوجه التاجر إلى مديرية التموين التابع لها ويقوم بملء طلب استرداد قيمة التأمين.



2- تقوم مديرية التموين من التأكد من إيقاف الماكينة سواء الخاصة بالتموين أو سلع نقاط الخبز

3- الانتهاء من سداد جميع المخالفات والغرامات أو أية مبالغ أخرى على التاجر.



4- التأكد من تسوية ماكينات الصرف لدى التاجر وأى أرصدة فعلية من السلع.



5- التأكد من عمل تسوية نهائية للمحاسبة بين التاجر وشركة الجملة.



6- تقوم مديرية التموين بمخاطبة الشركة القابضة برد مبلغ التأمين مذكور به السبب.



7- تقوم الشركة القابضة وشركتى الجملة بمراجعة السداد ببيانات التأمين والتأكد من حصة التأمين المسددة وتقوم بتحويل التأمين الخاص بالتاجر لحساب هيئة السلع لبنك الإسكان والتعمير الخاص بسداد مستحقات التجار.



8- تقوم هيئة السلع باتخاذ الإجراءات اللازمة برد التأمين.