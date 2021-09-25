السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح المجزر النصف آلي بـ«شبشير»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، أعمال التجهيزات النهائية لمشروع المجزر العمومي النصف آلي  بقرية شبشير الحصة، التي تتبع مركز طنطا والذي وصلت نسبة الأعمال به إلى ما يقرب من 99%، حيث أوضح المحافظ أنه سيتم افتتاح المجزر خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي في أكتوبر المقبل.

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وقال محافظ الغربية، إن المجزر مقام على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة حيث يشتمل المجزر على 3 عنابر للذبح "عنبر نصف آلي مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وعنبرين آخرين يعملان بشكل يدوي وتبلغ طاقتهم الاستيعابية "20 رأس ماشية / ساعة، 50 رأس أغنام / ساعة " لكل عنبر منهم على حذى.

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وأكد رحمي، خلال تفقده للمشروع، أن مثل هذه المشاريع الإنتاجية تهدف لتقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب للمواطنين، ذلك إلى جانب توفيرها لفرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم على استخدام الآلات المطورة وآلية العمل بها، مشيراً إلى أن المجزر يهدف في المقام الأول للقضاء على الذبح خارج المجازر وإنهاء عشوائية الذبح في كامل أرجاء المحافظة بشكل كامل.

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وأضاف المحافظ أن المجزر يحتوي على محطة معالجة سعة "100 م3 / يوم" ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج العلف ( كوكر) بسعة 3 طن بجانب المبنى الإداري "معمل، خزينة أختام"، ومبنى الخدمات "غرفة أمن، غرفة عمال، غرفة مولد كهرباء، غرفة كهرباء"، خزان صرف ومعالجة سعة 200 م3، خزان مياه احتياطى بسعة 200 م3 ومنطقة استقبال الفرت ومنطقة استقبال وفحص الحيوانات لكل عنبر قبل الدخول لعنبر الذبح.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ الغربية يتفقد أعمال التجهيزات النهائية للمجزر النصف إلى بشبشير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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