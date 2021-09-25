السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود «معا نطمئن.. سجل الآن».. و960 ألف مواطن مستهدف

متابعة السكرتير المساعد
متابعة السكرتير المساعد لمحافظة أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود مبادرة «معاً نطمئن.. سجل الآن» أثناء تقديم خدماتها للمواطنين والتي يأتي تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار محتملة. 

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وكلف محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا، بتفقد فعاليات المبادرة بميدان المحطة للاطمئنان على تقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لحصولهم على جرعات لقاح كورونا من خلال دعم الحملة بعدد 3 أتوبيسات من المحافظة لزيادة الإنتشار ومعدلات التطعيم  للمستهدف بإجمالى 960 ألف مواطن ومواطنة في المرحلة العمرية من 18 سنة فأكثر لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في نفس اليوم بعد التسجيل مباشرة بواسطة الفرق المنتشرة.

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 وأكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن حملة مبادرة معاً نطمئن أنطلقت منذ أمس حيث شملت المواقع الأكثر إزدحاماً من المواطنين داخل مدينة أسوان  وستستمر لمدة شهراً كاملاً في باقى الأحياء والقرى والمدن. 

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وأشار إلى أن الحملة تضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسجيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين، وكشف إيهاب حنفى بأنه تم تجهيز عدد ( 7 ) مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم علي مستوي المحافظة وهى بدر والمحمودية بمدينة أسوان، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو ، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق. 

أسوان تفقد المواطنين وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة ميدان المحطة اللواء أشرف عطية اللقاحات المضادة تطعيم المواطنين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

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