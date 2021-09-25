السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تصدر 8 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا فى أكتوبر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن مسئول بوزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، أن بلاده ستصدر 8 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية أكتوبر المقبل، بعد إنهاء الحظر الذي تفرضه على إرسال جرعات إلى الخارج.

وقال سكرتير وزارة الخارجية الهندي، هارش فاردان شرينجلا - في تصريحات للصحفيين اليوم - إن معظم هذه الجرعات هي للقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة، وسيتم إرسالها إلى دول آسيا والمحيط الهادئ، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد تعهد باستئناف الصادرات في اجتماع لقادة المجموعة الرباعية في واشنطن أمس الجمعة.

وتعد الهند واحدة من أكبر منتجي اللقاحات في العالم، وسبق أن تعهدت في وقت سابق من هذا العام بتصدير مليار جرعة لقاح كوفيد - 19 بحلول ديسمبر 2022.

وكانت قد أعلنت قبل أيام أنها سترفع في أكتوبر الحظر الذي فرضته قبل أشهر على تصدير اللقاحات على خلفية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وتوسيع حملة التطعيم.

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