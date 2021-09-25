السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية العراق يؤكد إنجاز التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية

فؤاد حسين
فؤاد حسين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إنجاز جميع الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنها ستكون ركيزة قوية لبناء مستقبل العملية السياسية والديمقراطية في البلاد.

جاء ذلك حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم السبت، خلال لقاء وزير الخارجية العراقي، في نيويورك، مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وثمّن وزير الخارجية العراقي، خلال اللقاء، جهود المنظمات الإقليمية والدولية ومنها الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها.

وأعرب حسين عن شكره للحكومة السويدية على المساعدات والدعم الذي قدمته إلى العراق، معربًا عن تطلعه إلى إسهام الشركات السويدية في الاستثمار في العراق بمجالات الطاقة وإعادة البنى التحتية.

من جهتها، أشادت وزيرة خارجية السويد بمسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورها، معربة عن أملها في استمرار هذا التطور ليشمل القطاعات كافة، مثمنة في الوقت ذاته جهود العراق في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وما نتج عنه من مخرجات ستنعكس بالإيجاب على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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