السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين تسجل 1492 إصابة جديدة و21 وفاة بكورونا

كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة، و1492 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 1777 حالة تعافٍ جديدة .. مشيرة إلى وجود 73 مصابًا في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 190 مصابًا، بينهم 17 مصابًا على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضحت أن عدد الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ مليونا و358 ألفا و918 شخصا، بينهم 675 ألفا و119 تلقوا جرعتين من اللقاح.

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