السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى: كبدنا الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أن قوات الجيش والمقاومة كبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، مشددًا على أن المعارك لا تزال مستمرة في كافة المحاور وسيكون النصر حليف القوات المسلحة.

وقال العميد دبوان - وفقًا لبيان المركز الإعلامي للقوات المسلحة أوردته قناة اليمن الفضائية- اليوم السبت إن "جثث قتلى ميليشيا الحوثي تملأ الشعاب والوديان في الخطوط الأمامية جنوب مأرب، فضلاً عن المعدات والآليات التي دمرتها نيران الجيش وغارات التحالف".

وأضاف أن ميليشيا الحوثي في أضعف حالاتها وباتت تدفع بمشرفيها لتصفية جرحاها وقتل عناصرها التي تفر من ميدان المعركة، مطمئنًا الشعب اليمني بأنهم لن يطأوا أرض مأرب ولن يعودوا من أطرافها سوى جثث هامدة.

وتابع دبوان: "مستمرون في المعركة الوطنية حتى تحرير صنعاء وكل شبر في اليمن وتخليص الشعب اليمني من المعاناة الإنسانية التي أنتجتها الجائحة الحوثية إلى الأبد".

وأعرب دبوان عن شكره للإسناد المباشر من قبل طيران تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في هذه المعركة الفاصلة مع الجماعات الحوثية الإرهابية في اليمن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

مصدر بـ«الصحة»: سجلنا «صفر انتظار» بقوائم التلقيح ضد كورونا من أجل السفر

حكم نهائى بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

براءة «سما المصرى» من تهمة سب وقذف مرتضى منصور

خبراء تونسيون لـ«الدستور»: انشقاقات «النهضة» مستمرة وتمثل ضربة قوية للإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟

أبومازن: أمام إسرائيل عام واحد للانسحاب من الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال شابًا فى نابلس