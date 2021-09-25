الجيش اليمنى: كبدنا الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح

أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني العميد الركن عبدالرقيب دبوان، أن قوات الجيش والمقاومة كبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، مشددًا على أن المعارك لا تزال مستمرة في كافة المحاور وسيكون النصر حليف القوات المسلحة.

وقال العميد دبوان - وفقًا لبيان المركز الإعلامي للقوات المسلحة أوردته قناة اليمن الفضائية- اليوم السبت إن "جثث قتلى ميليشيا الحوثي تملأ الشعاب والوديان في الخطوط الأمامية جنوب مأرب، فضلاً عن المعدات والآليات التي دمرتها نيران الجيش وغارات التحالف".

وأضاف أن ميليشيا الحوثي في أضعف حالاتها وباتت تدفع بمشرفيها لتصفية جرحاها وقتل عناصرها التي تفر من ميدان المعركة، مطمئنًا الشعب اليمني بأنهم لن يطأوا أرض مأرب ولن يعودوا من أطرافها سوى جثث هامدة.

وتابع دبوان: "مستمرون في المعركة الوطنية حتى تحرير صنعاء وكل شبر في اليمن وتخليص الشعب اليمني من المعاناة الإنسانية التي أنتجتها الجائحة الحوثية إلى الأبد".

وأعرب دبوان عن شكره للإسناد المباشر من قبل طيران تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في هذه المعركة الفاصلة مع الجماعات الحوثية الإرهابية في اليمن.