السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفود رفيعة المستوى من الأردن والجابون والمجر تزور متحف الحضارة

متحف الحضارة
متحف الحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط خلال الأسبوع الماضي، 3 وفود رفيعة المستوي ضمت وفدا من مجلس النواب الأردني برئاسة الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردني، و وفداً من وزارة خارجية الجابون برئاسة السفيرة Viviane Ngouni مديرة التعاون الثقافي والعلمي والفني، وسفير المجر بالقاهرة ووفد مرافق له.

 متحف الحضارة

وكان في استقبال هذه الوفود عدد من أمناء المتحف الذين اصطحبوهم في جولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات والبحيرة وغيرها.

وحرص أعضاء الوفود على زيارة المتحف والاستمتاع بما يحتويه من قطع أثرية متفردة وخاصة للمومياوات الملكية، مؤكدين على حرصهم على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية عن قرب والتي تابعوا عملية نقلها في موكب مهيب من متحف التحرير في أبريل الماضي.

 متحف الحضارة

وخلال جولتهم، أعرب أعضاء الوفود عن انبهارهم بالمومياوات الملكية، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن أوجه الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة، كما أبدوا إعجابهم بالموقع الرائع للمتحف الذى يحتضنه جبل المقطم وبحيرة عين الصيرة، والمعالم التاريخية والحضارية والأثرية العظيمة مثل قلعة صلاح الدين وجامع محمد على وجامع وضريح الإمام الشافعي وجامع عمرو بن العاص وأطلال مدينة الفسطاط أول عاصمة لمصر الإسلامية.

 متحف الحضارة

كما أشادوا بتجهيز المتحف للزائر بأسلوب العرض الراقي للمومياوات الملكية، والتى تشير إلى عظمة المصريين قديماً فى ابتكار التحنيط وحديثأ في تجهيز مثل هذا المتحف.

وفي ختام زياراتهم حرص أعضاء الوفود على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارات.

 

 متحف الحضارة
الأردن الجابون المجر المتحف القومي للحضارة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

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