السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرية الطود بالبحيرة تشيع جثمان غريق شاطئ كيلوباترا بمطروح (صور)

تشيع جثمان غريق شاطئ
تشيع جثمان غريق شاطئ كيلوباترا

شيّع الآلاف من أهالي قرية الطود، التابعة لمركز كوم حمادة جنوب البحيرة، جثمان الطالب عبدالله على أبو عاصى، 22 عامًا، بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، الذي لقى مصرعه أمس غرقًا بشاطئ كيلوباترا بمطروح برفقة صديقه محمد مصطفى جاد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والمقرر دفنه مساء اليوم.

IMG-20210925-WA0046 - قص
تشيع جثمان غريق شاطئ كيلوباترا 

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الطود عقب نبأ وفاة عبدالله علي أبو عاصى، ومحمد مصطفى جاد، الطالبين بالفرقة الرابعة بكليتى الطب والصيدلة جامعة الإسكندرية، غرقًا بشاطئ كيلوباترا بمطروح.

ويترقب أهالى قرية الطود وصول جثمان محمد مصطفى جاد، الذي تم استخراج جثمانه صباح اليوم، تمهيدًا لدفنه بمقابر العائلة عقب قرار النيابة العامة بدفن الجثمان.

IMG-20210925-WA0046
تشيع جثمان غريق شاطئ كيلوباترا 

ولقى طالبين بكليتى الطب والصيدلة بالفرقة الرابعة جامعة الإسكندرية، مقيمان بقرية الطود مصرعهما غرقا في شاطئ كيلوباترا بمحافظة مطروح، وتم استخراج جثامين الضحايا ودفن أحدهما.

IMG-20210925-WA0045
تشيع جثمان غريق شاطئ كيلوباترا 

 ◘ نصائح لتجنب حوادث الطرق:

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

IMG-20210925-WA0044
تشيع جثمان غريق شاطئ كيلوباترا 
البحيرة مطروح جثمان كلية الصيدلة شاطئ كليوباترا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

فى عيد ميلاده الـ53.. أسباب جعلت ويل سميث الأقرب لقلوب المصريين

مرتفع جوى يرفع درجة الحرارة.. تفاصيل الطقس فى 72 ساعة

وفاة طفلة بحقنة خطأ على يد «طبيب بيطري» في الغربية

«اضطرابات حادة ومضاعفات خطيرة».. «الدستور» تفتح ملف الزواج المبكر للأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة العراقية تعلن رفضها محاولات التطبيع مع إسرائيل

الحكومة العراقية: طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟