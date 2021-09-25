قرية الطود بالبحيرة تشيع جثمان غريق شاطئ كيلوباترا بمطروح (صور)

شيّع الآلاف من أهالي قرية الطود، التابعة لمركز كوم حمادة جنوب البحيرة، جثمان الطالب عبدالله على أبو عاصى، 22 عامًا، بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، الذي لقى مصرعه أمس غرقًا بشاطئ كيلوباترا بمطروح برفقة صديقه محمد مصطفى جاد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والمقرر دفنه مساء اليوم.

تشيع جثمان غريق شاطئ كيلوباترا

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الطود عقب نبأ وفاة عبدالله علي أبو عاصى، ومحمد مصطفى جاد، الطالبين بالفرقة الرابعة بكليتى الطب والصيدلة جامعة الإسكندرية، غرقًا بشاطئ كيلوباترا بمطروح.

ويترقب أهالى قرية الطود وصول جثمان محمد مصطفى جاد، الذي تم استخراج جثمانه صباح اليوم، تمهيدًا لدفنه بمقابر العائلة عقب قرار النيابة العامة بدفن الجثمان.

تشيع جثمان غريق شاطئ كيلوباترا

ولقى طالبين بكليتى الطب والصيدلة بالفرقة الرابعة جامعة الإسكندرية، مقيمان بقرية الطود مصرعهما غرقا في شاطئ كيلوباترا بمحافظة مطروح، وتم استخراج جثامين الضحايا ودفن أحدهما.

تشيع جثمان غريق شاطئ كيلوباترا

◘ نصائح لتجنب حوادث الطرق:

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.