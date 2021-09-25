بمشاركة تحديث الصناعة ومركز المديرين المصريين و400 شركة مصرية وعربية "الجمعية المصرية لشباب الأعمال" تناقش آليات حوكمة الشركات العائلية.

ونظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة تحت عنوان "حوكمة الشركات العائلية"، بمشاركة 400 شركة مصرية وعربية، وتستهدف الندوة إلقاء النظر على حجم الشركات العائلية وآليات الحوكمة لما تمثلة تلك الشركات من مايقارب من 80% من الاقتصاد المصرى، حيث أدارت الندوة نجلاء عقل عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالإضافة إلي الدكتور محمد مصطفى رئيس مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية والمهندس محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة، فيما شارك في الندوة ٤٠٠ شركة مصرية و عربية.

وكشفت الجمعية المصرية لشباب الأعمال في بيانها، إلي أن الندوة تطرقت إلي أن الشركات العائلية عالميا تواجه تحدى الفشل وعدم الاستمرارية للجيل الثانى بنسبة ٨٤%، في الوقت الذي تحافظ فيه فقط نسبة ٤% من الشركات العائلية عالميا فقط على استمرارية النجاح وتعزيز قدراتها في التحول من الجيل الثاني للجيل الثالث و بالتالي فإن وضع دستور العائلة و قواعد الحوكمة منذ عهد الجيل المؤسس يضمن استمرارية الشركات من جيل لجيل لأنه قادر على احتواء النزاعات العائلية والخلافات على السلطة و التى من شأنها تفكيك الشركة.

وخلصت الندوة التي نظمتها "الجمعية المصرية لشباب الأعمال"، لضرورة الاستعانة بالاستشاريين المعتمدين فى أى شركة لتطبيق نظم الحوكمة، حتي يضمن التحول بسلاسة من جيل لآخر و ينظم الانتقال الآمن لفصل الملكية عن الإدارة و بالتالى ضمان وصول الكوادر الناجحة للاماكن التى تستحقها الشركة نفسها، فيما أشاد المحاضرون ببعض الشركات المصرية التى نجحت في تطبيق ذلك وأثرها في نمو شركاتهم.

من جانبها، أعلنت نجلاء عقل عضو مجلس الإدارة إلي أن، "الجمعية المصرية لشباب الأعمال"، ستنظم مؤتمر متخصص لحوكمة الشركات العائلية يناير 2022 بالتعاون مع مركز المديرين المصري و بمشاركة عربية و أفريقية، فيما يستهدف المؤتمر إلي دعم آليات الحوكمة بالشركات العائلية وغيرها والتوعية بآليات الحوكمة ودعمها للاقتصاديات.